Супермодель Хайди Клум подала в суд на бывшего мужа Сила: он не разрешает ей вывезти детей в Германию из-за коронавируса

Хайди Клум подала в суд на бывшего мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хайди Клум подала в суд на экс-супруга – певца Сила. Артист не разрешает модели вывезти их четверых детей из США в Германию. По словам звезды подиума, бывший муж боиться отпускать наследников из-за коронавируса. Хайди же непременно должна уехать в Европу: она – бессменная ведущая шоу «Топ-модель по-американски», и по контракту она обязана снять 16-й сезон программы в октябре. Обычно она всегда брала детей с собой на съемки, и Сил этому не препятствовал. Но теперь он категорически запретил Хайди увозить их из Лос-Анджелеса.

47-летняя Хайди – мама четверых детей. 16-летнюю Хелен она родила от отношений с миллионером, владельцем «Формулы-1» Флавио Бриаторе. (Сил не является биологическим отцом девочки, но удочерил ее почти сразу после рождения). 14-летний Генри, 13-летний Йохан и 10-летняя Лу появились в браке с артистом. Ситуацию усугубляет то, что в Германии живут родители Хайди, и теперь дети не смогут повидаться с бабушкой и дедушкой.

В исковом заявлении модели говорится, что Хайди и Сил делят опеку поровну, однако дети живут с мамой и большую часть времени проводят с ней.

- Он проводит время с нашими детьми в лучшем случае нерегулярно, - сообщила Клум в иске.

У Хайди и Сила четверо детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поскольку старшая дочь пары уже взрослая, она тоже подала заявление в суд.

- Это трудно, потому что я люблю обоих своих родителей, но я чувствую, что мне нужно высказаться, - написала девушка в заявлении. - Я понимаю, что мои братья и сестры слишком малы, чтобы говорить с судьей, поэтому я рада говорить за всех нас. Моей маме нужно на несколько месяцев уехать на съемки в Германию, и мы с братьями и сестрами хотим поехать с ней. Мой папа не разрешает нам поехать, хотя мы пытались объяснить ему, почему мы хотим это сделать.

Возможно, Силом движет не только тревога за детей, но и мужская ревность. В прошлом году Хайди снова вышла замуж. Избранником модели стал солист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Хайди и Том — живой пример того, что разница в 17 лет не помеха пылким чувствам. 29-летний музыкант сделал предложение своей возлюбленной после года отношений. И манекенщица сразу же ответила ему «да». Пара тайно сыграла свадьбу в 2019 году в Италии.

В прошлом году Хайди снова вышла замуж. Избранником модели стал солист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свои годы Хайди все еще одна из самых красивых манекенщиц планеты. И хотя прекрасная немка давно оставила карьеру на подиуме, она все еще снимается в фотосессиях (порой довольно откровенных — и топлесс, и обнаженной), заключает миллионные рекламные контракты и делает собственное шоу на телевидении. С 2004 года она ведет в США программу «Проект «Подиум», в котором жюри решает, кому из начинающих дизайнеров дать шанс, а кого — отпустить в безвестность. Клум является не только ведущей шоу, но и одним из его продюсеров.