Владимир Соловьев ответил на вопрос, кому выгодно отравление Алексея Навального

Двор Навального, как шутят сотрудники правоохранительных органов, это самое безопасное место в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущий Владимир Соловьев выступил в эфире Радио «КП» в программе журналиста Романа Голованова. Речь шла об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

КОМУ ВЫГОДНО ОТРАВЛЕНИЕ?

Голованов:

- Владимир Рудольфович, мы уже видим сообщения от сторонников Навального, что чуть ли не лично Путин пошел и отравил Алексея Анатольевича. А власти вообще это нужно, если Навальный пострадает?

Соловьев:

- Если исходить из формулировки «кому выгодно», то она не всегда дает точный ответ. Потому что может быть разный подход и разное представление о том, кому что выгодно. Поэтому когда речь идет о медицине, то все-таки хотелось бы дождаться результатов анализов и посмотреть реально, что за история, что произошло с Навальным.

Конечно, не случайно двор Навального, как шутят сотрудники правоохранительных органов, это самое безопасное место в Москве. Там такое количество людей, которые пылинки сдувают, чтобы, не дай бог, с Навальным что-нибудь не произошло. Я смотрю количество информации. Как кто-то написал в Сети, в последний раз так часто и так подробно передавали только информацию о состоянии Иосифа Виссарионовича Сталина. Это действительно главная новость дня.

С другой стороны, парню 44 года, жена, дети, поэтому дай бог ему здоровья. Как бы я ни относился к его взглядам, конечно, я ни в коей мере не желаю ему никаких болезней. И важно, чтобы он сейчас стабилизировался, а потом излечился, по возможности, без каких-либо последствий.

История никому не нужная. И власти это надо в последнюю очередь. Да, и так все понимают, что Навальный выполняет роль такую кукольную, он вытаптывает поляну вокруг себя. Со времен Координационного совета оппозиции он уничтожил всех, у которых был хотя бы какой-то малейший шанс стать заметным лидером на этом поле. Поэтому для власти он очень удобный, понятный, его биография идеальна, для того чтобы его критиковать. Он мелкий проворовавшийся кировский чиновник с рядом судимостей. Чего его бояться? Его потолок – это 2 процента, которые регулярно показывают и разнообразные опросы, проводимые в том числе симпатизирующими ему компаниями.

Так что он удобен для власти. Он как раз удобен живым. Не дай бог, с ним что-то случится. И эта крайне неприятная ситуация, она совершенно лишняя.

ЗАЧЕМ САМОЛЕТ В ГЕРМАНИЮ?

Голованов:

- Штаб Навального просит Кремль отправить оппозиционера на лечение в Германию. Зачем им это нужно?

Соловьев:

- Да им необходимо просто любым образом напомнить о себе. При этом неясно, с чего вдруг решили, что за рубежом вылечат лучше. Хочу напомнить, что когда похожие случаи по разным причинам наблюдались у Владимира Кара-Мурзы – младшего, Дмитрия Быкова, многих других людей, то наши врачи блестяще справлялись. И потом, когда пострадавшие выезжали за границу, то не могли никак доказать, что было какое-то страшное отравление, или что наши врачи действовали неправильно.

Получается, страна удивительная, здесь всех подряд травят и никого не могут дотравить. Или врачи такие удивительные, что они берут и всех спасают, а, скажем, в Англии спасти не удается, и совершенно неожиданно умирают беженцы из России при тяжелых обстоятельствах, и газеты выносят свои приговоры, а официальные судебные решения – нет. Напомню, что по тому же Литвиненко (просто сейчас все проводят параллели) было расследование, но не было решения суда. Это разные инстанции. Там много было разных случаев.

К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ?

Голованов:

- А чем это может закончиться в политическом плане? Может привести к митингам, восстаниям?

Соловьев:

- Да нет, конечно, ни к каким митингам и восстаниям это привести не может, потому что пик Навального давно прошел. Не дай бог, что с ним случится, никакое восстание человека не вернет. Поэтому дай бог ему здоровья в первую очередь...

Мы же понимаем, что власть к этому вообще не имеет никакого отношения. Ну да, конечно, Гудков предложил интересный вариант, что это мог быть не чай, как считает Кира Ярмыш. Хотя с чаем тоже ситуация странная, то есть забирал не лично Навальный, а забирал стаканчик помощник в этом кафе в аэропорту. И нельзя было даже догадаться, кто из стаканчика будет пить. Поэтому Гудков высказывает версию, что есть такие хитрые яды – прикосновением и всем прочим. Ну, видно, Гудков перечитал шпионской литературы.