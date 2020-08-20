"Была Боткинская больница": Любовь Толкалина раскрыла подробности своей болезни

Любовь Толкалина переболела коронавирусом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Любовь Толкалина сделала откровенное признание. Оказывается, актриса лежала в Боткинской больнице. Сейчас она дома и раскрыла подробности болезни.

Любовь Толкалина переболела коронавирусом. "У меня два отрицательных и антитела!", - объявила артистка. Где она подцепила заразу, актриса не знает. После окончания периода самоизоляции Любовь стала активно выходить в свет, путешествовать и ездить на съемки.

"Я хотела компенсации, сразу много деятельности и много радости... Так и случилось. Съемки, визиты, репетиции, запись аудиокниги, фотосессии, счастье, друзья, восторги, поцелуи и объятья...", - написала Толкалина в блоге.

Когда она почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. "Была Боткинская больница... Потому что график и весь этот калейдоскоп сразу ударил по организму так, что начались непонятные и неприятные головокружения, с которыми профессионалы разобрались", - раскрыла она подробности болезни.

При этом артиста напомнила, что давно укрепляет иммунитет народными средствами. Ее болезнь протекала достаточно легко. "Возможно, имбирь меня и спас... Потому что симптомов никаких, кроме потери нюха и вкуса у меня не наблюдалось. Ни высокой температуры, ни лихорадки и ломоты, ни последствий... Я даже антивирусные не пила... Только домашние морсы... Ничего, чем меня пугали, со мной не случилось...", - откровенничает она.

Любовь дала совет всем быть очень осторожными, беречься. Актриса поблагодарила друзей и близких за заботу. "Всем здоровья и повнимательнее слушайте себя. Спасибо моим друзьям, кто интересовался моим здоровьем, подбадривал меня, веселил утешал и любил...", - резюмировала актриса.