Владимир Соловьев рассказал, возможны ли в России протесты по-белорусски

Владимир Соловьев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЛУКАШЕНКО НУЖЕН РОССИИ?

Голованов:

- История с Белоруссией. Владимир Рудольфович, сейчас Лукашенко для нас выгоден?

Соловьев:

- Для нас выгодна стабильность в Белоруссии. Это не вопрос личности Лукашенко, это вопрос стабильности, это вопрос наших геополитических интересов.

Если действовать, исходя из логики, предлагаемой неким Координационным советом, то это вообще безобразие, потому что это нарушение всех принципов демократии. Людей в этот Координационный совет вообще не выбирал никто, они просто самозванцы. То есть это даже не люди, которые шли на выборы и проиграли. Там просто никто. Что, России с ними говорить? Это смехотворно.

Россия смотрит на свои геополитические интересы. Это Союзное государство, это две военные базы и это братский народ Белоруссии.

Но при этом надо хорошо понимать, а кто с той стороны. С той стороны, по большому счету, варианты киевского майдана. Я имею в виду не людей, а их организаторов. Люди, работающие на польские и европейские деньги, выполняющие указания неизвестно кого, призывающие к стачке с территории Польши? Однако, вы слышали, чтобы бастовали иностранные компании, работающие на территории Белоруссии (совместные предприятия с польским, литовским, китайским участием)? Как-то об этом плохо слышно. А сама идея обрушить белорусскую экономику – ну, что это даст? Какая бы власть ни была, ей же надо кормить людей, а там очень много бюджетников. Там врачи, учителя… А кто и как их будет кормить, на какие деньги? Что, заграница нам поможет? Как, сильно она помогла Украине? Шесть лет нищеты и террора. То есть пытаются такой же ужас придумать для Белоруссии, притом с криками из Польши? Ну, если кто плохо знает историю отношений Польши и Белоруссии, он поверит, а люди, у которых все-таки есть память, вежливо скажут: ребята, очнитесь.

ОНИ УБЬЮТ ЛЮДЕЙ

Голованов:

- В Телеграм-канале «Нехта» уже пошло сообщение, что завтра в Минске будут перекрывать улицы, что машины должны останавливаться, 10-балльные пробки создавать.

Соловьев:

- Ну, и кому от этого будет хуже? Будут умирать люди в каретах «скорой помощи». Но «Нехта» на это наплевать, эти мальчишки сидят в Польше, поэтому они могут призывать. Если бы аналогичное происходило… Представляете, сейчас с территории, скажем, России вещали бы беженцы из Америки, какой-нибудь Сноуден, и призывал к 10-балльным пробкам в Нью-Йорке, Портленде или где-то еще. Весь мир кричал бы об иностранном вмешательстве в дела США. А здесь вся Европа видит, да еще и деньги дает на это. Говоря о двойных стандартах и подлости.

Пробки еще никому не помогали. Ну, будет пробка. Ну, подъедет ГАИ, оштрафует этих людей. «Нехта» за них ничего не заплатит. Это будет, как Навальный, о котором мы говорили, который обещал всем, кто выйдет на протест, кого задержат, по 10 тысяч евро. Ну и как, все получили?

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТЕСТА ДЛЯ РОССИИ

Соловьев:

- Здесь нет ни малейшего сомнения, что главная цель, с одной стороны, создать буферное квазигосударство, такую ассоциацию четырех, такую Речь Посполитую. Ну да, мобилизационный ресурс, 100 млн. человек. Украина, Польша, прибалтийские страны и, соответственно, Белоруссия. Вообще, конечно, если бы белорусы (в частности, «Нехта») хотя бы обладали элементарным образованием, они бы посмотрели на то, что из себя представляют планы поляков. Они не скрывают, они хотят (по крайней мере, часть их элиты) Речь Посполитую образца 20-го года. Границы – до Смоленска, с включением Минска, Киева и пр. Но это же неважно, ребята отрабатывают, под чьей крышей они работают, тоже понятно.

Голованов:

- Можно ли сказать, что это всё репетиция того, что будет у нас в России? В 2024-м году?

Соловьев:

- Я думаю, гораздо раньше будут пытаться. Другой вопрос, смогут ли. Мы же поумнее и попрофессиональнее действуем. У нас совсем другое общество, совсем другая страна. Посмотрите Хабаровск – тихо, спокойно, никто трогать не стал, никакие силовые методы. Ну, сегодня уже по лицам знаешь всех, кто вышел, и не так много людей. Ну, прошли, покричали. Уже никого не волнует.

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