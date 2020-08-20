«Заснула в процессе»: Екатерина Варнава честно рассказала о сексе с Дмитрием Хрусталевым

Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев встречались больше года. Фото: кадр видео.

Когда-то Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава были партнерами не только в шоу Comedy Woman, но и в жизни. В 2012 году у них закрутился роман. Пара тут же привлекла к себе внимание публики: Екатерина – высокая длинноногая красавица, Дмитрий – низенький, но чертовски обаятельный. Отношения звезд продлились недолго – всего год. Их развели слишком плотные рабочие графики. Оба очень уставали, и у них не оставалось сил друг на друга. Но, как выяснилось сегодня, Варнава до сих пор с удовольствием вспоминает интимные моменты с экс-возлюбленным.

- Я с Хрусталевым никогда не симулировала оргазм. Ни разу такого не было. Вот честно, — призналась Екатерина в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю».

Правда, при этом Варнава умудрилась однажды заснуть во время секса. Сучилось это незадолго до расставания пары. Екатерина тогда вернулась домой после долгих гастролей и чувствовала себя очень уставшей.

- Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам... Но, может, это тоже сыграло свою роль, - вспоминает Варнава.

После романа с Хрусталевым Екатерина шесть лет жила в гражданском браке с танцором Константином Мякиньковым. Но до штампа в паспорте дело у них так и не дошло – пара рассталась в 2019 году. Бывшие возлюбленные сохранили нормальные отношения, но Екатерина все равно предпочитает не распространяться о причинах их разрыва. Видимо, расставание далось ей нелегко. Во время шоу «Я себя знаю» Варнава призналась, что на самоизоляции коротала вечера за бутылкой спиртного.

- Я весь карантин пила. Каждый день выпивала. Почему? Да, просто я несчастна. А несчастна из-за того, что одинока, - рассказала она.

Впрочем, по Сети ходят слухи, что сердце звезды Comedy Woman несвободно: якобы у Варнавы есть тайный воздыхатель, которого она предпочитает не светить на публике. Вот Екатерина и говорит, что одинока. Хотя во время шоу она казалась вполне искренней.

А вот то, что Хрусталев, в отличие от бывшей партнерши, снова нашел свое счастье, известно наверняка. В июле прошлого года пришла новость о свадьбе шоумена: он женился на бывшей участнице конкурса красоты «Мисс Блонд Украина» Марии Гончарук. С Марией Хрусталев четыре года назад познакомился в компании общих друзей и, по его словам, влюбился с первого взгляда. Девушка работала моделью, а еще засветилась на кастинге группы «ВИА Гра» (когда продюсер Констинтин Меладзе запустил на Украине телевизионный проект «Хочу в ВИА Гру»). Хрусталев долго добивался расположения блондинки, задаривая ее дорогими презентами. Предложение руки и сердца он сделал во время романтической поездки на Шри-Ланку.