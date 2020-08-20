"Весьма известный, непростой человек": кто был за рулем в машине Михаила Ефремова

В суде продолжается слушаться дело Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат Михаила Ефремова сделал сенсационное завление после очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП. Во время общения с прессой Эльман Пашаев заявил, что водитель, сидевший в машине актера, установлен.

"Этот человек установлен. Это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", - сообщил адвокат Михаила Ефремова.

Во время заседания Эльман Пашаев говорил о том, что следствие не провело должную проверку по факту нахождения актера на водительском сидении в момент ДТП. "Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту", - добавил он.

В суде также был допрошен тайный свидетель зашиты. Александр Кобец заверил, что в момент аварии за рулем авто был не Ефремов, а другой человек. Он также описал мужчину за рулем внедорожника артиста. По его словам, это мужчина моложе 40 лет. Он был одет в жилетку из болоньевой ткани.

Правда, при дальнейших расспросах выяснилось, что Кобец не видит одним глазом - в детстве ему заменили хрусталик. Вторым глазом свидетель также видит не на 100%. У него минус три диоптрии. Кроме того, тайный свидетель признался, что был нетрезв. На пару с другом уроженец Иваново перед аварией выпил полтора литра пива.

Сразу после допроса прокурор предложила посмотреть видео с места ДТП. Но в кадре себя Александр не нашел. "Меня нет на этом видео...Я уже сомневаюсь, что побежал один, я выпивший был. Я себя на видео не вижу, только своего друга Андрея" -, заявил Александр Кобец.