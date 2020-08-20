На бизнес-сабантуе состоялась стратегическая сессия с главами муниципалитетов

Отдельно на Стратегической сессии обсудили развитие в республике придорожного сервиса

В Башкортостане завершился второй Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020». На два дня, 19 и 20 августа, в город Сибай съехались представители федеральных и региональных государственных органов, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты и общественные деятели. Организаторами Инвестсабантуя выступили Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан

Деловая программа форума состояла из девяти дискуссионных секций, в том числе «Моногорода: территория развития», «Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии региона», «Национальная социальная инициатива: новые стандарты жизни граждан» и другие. Ключевым мероприятием стала пленарная сессия «INNOREGION: Города, в которых хочется жить», а также Инвестиционный час при главе Республики Башкортостан Радии Хабирове. Улучшению инвестиционного климата в регионе была посвящена специальная стратегическая сессия глав муниципалитетов.

По словам заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, Башкирия входит в десятку регионов-лидеров по привлеченным инвестициям. Так, в прошлом году их объем достиг 322 млрд рублей. Это на 13,6 % больше, чем в 2018 году. Работа по улучшению инвестиционного климата в республике продолжается и по-прежнему остается одной из важных задач. В январе-марте 2020 года прирост инвестиций составил 18,1 %. По предварительной оценке, в целом за полугодие в условиях пандемии коронавируса положительная динамика по объему инвестиций составила в регионе 9 % или более 120 млрд рублей. Как отметил Рустам Муратов, такой положительной динамике способствовало расширение мер поддержки инвесторов. Речь, в частности, о субсидировании затрат на обслуживание инвестиционных кредитов, компенсации курсовой разницы приобретаемого импортного оборудования, а также о снижении пороговых критериев для получения поддержки в форме строительства и возмещении затрат на инженерные коммуникации.

Отдельно на Стратегической сессии с главами муниципалитетов обсудили развитие в республике придорожного сервиса. Вопрос становится особенно актуальным в преддверии проведения в следующем году в Башкортостане двух крупнейших международных мероприятий – конгресса «Апимондия» и Фольклориады, которые гарантированно обеспечат республике значительный поток туристов и участников.