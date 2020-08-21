Протесты в Белоруссии, последние новости на 21 августа 2020: что происходит в Минске и других городах

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 21 августа 2020 года Фото: REUTERS

11-ый день в соседней Белоруссии неспокойно. Акции протеста начались сразу же после выборов 9 августа и не заканчиваются до сих пор. Основные события этого дня в обзоре «Комсомолки», последние новости о протестах в Белоруссии на 21 августа 2020 года:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МИНСК

СК продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, привлекая все новых фигурантов.

Днем генпрокурор Александр Конюк заявил, что возбуждено уголовное дело из-за создания Координационного совета. «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело», - цитирует Конюка Спутник-Беларусь.

Иерарх Белорусской православной церкви обратился к духовенству. Он сказал, что священнослужители не должны участвовать в митингах и забастовках. И вообще, им следует держаться подальше от политики.

МВД страны опубликовало переписки, предположительно, организаторов митингов. В них обсуждают план мести силовикам. А также обнародовали кадры, как митингующий бьет по голове милиционера.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сегодня высказался по поводу происходящего. Про забастовки на предприятиях он отметил, что из 650 тысяч рабочих бастуют «всего 360 человек». Также заявил, что оборудование границы между нашими странами обойдется в 1 000 000 евро и займёт 5 лет, не меньше. И еще, что независимость и суверенитет Республики никто (ни руководство страны, ни в РФ) под сомнение не ставит.

ОППОЗИЦИЯ

Утром заявил об угрозах член КС (Координационного совета) Павел Латушко. В интервью ВВС он рассказал, что ему поступает огромное количество смс и звонков с настоятельными рекомендациями «уехать в Россию». Латушко предполагает, что это делается не силами милиции, но «другими методами». «Мне было сказано, что я перешел границу (имеется ввиду его вступление в президиум КС)». Другим изданиям Латушко рассказал, что уже несколько дней не ночует дома, а его старенькой маме пришлось вообще выехать за пределы Белоруссии. А чуть позже неизвестные облили красной краской его дом. Вечером по новостным лентам пронеслось экстренное сообщение — дома у члена Координационного совета оппозиции Павла Латушко обыск! Оказалось, что следователи провели предварительное дознание как раз по факту облитого краской дома Латушко , сообщает Sputnik.by.

Сегодня от штаба оппозиции с народом общалась Мария Колесникова. Днем она заявила, что никто не будет препятствовать Лукашенко участвовать в повторных выборах. Правда никакой речи о них пока не официально не идет.

А тем временем главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская продолжает работать за границей. Сегодня она обратилась к Эстонии и попросила поднять вопрос об угрозах членам Координационного совета на Совете безопасности ООН.

А скоро к Тихановской намерен присоединиться Валерий Цепкало (еще один оппозиционный кандидат). Он собирается ехать в Литву, чтобы обсудить с Тихановской текущие дела и дальнейшие шаги, сообщает Sputnik.by. Напомним, что Валерий с семьей покинул Белоруссию еще до выборов, так как опасался, что его задержат. Сейчас он в Польше.

Анонсированы массовые акции протеста в Минске. Совершенно одинаковый текст разлетелся по всем телеграм-каналам. «Цепь покаяния». «Христиане Беларуси станут длинной цепью от Куропат до Окрестина» . «Пробки солидарности».

Фото: REUTERS

ЗАБАСТОВКИ

Продолжают бастовать сотрудники Минского завода колесных тягачей (того самого, где освистали Лукашенко — ред.). Бастует Минский тракторный завод. Создан стачечный комитет.

На заводе МАЗ продолжается забастовка. Создан стачком, председателя которого Евгения Бохвалова вечером задержали сотрудники полиции. Причины задержания пока не оглашаются, сообщает канал «Чай с малиновым вареньем».

В Бресте бастуют работники культуры. С самодельными плакатами они вышли на ступеньки выставочного зала.

Забастовка у Купаловского театра, где разом в знак протеста уволились все сотрудники во главе с директором. Новый руководитель вообще закрыл театр по причине коронавируса.

На Западе страны в Бресте образовался стихийный мемориал памяти погибшего Геннадия Шутова. Мужчина получил ранение в голову еще 11 августа, а вчера 19 скончался в Военном госпитале в Минске. Официально его признали погибшим на протестах.

Бастует «Беларуськалий». Витебские железнодорожники вышли на акцию протеста, но сразу заявили, что бастовать не будут. Их пикет длился недолго. После они пошли на свои рабочие места.

Сотрудники «Полоцких сетей» написали коллективное письмо с требованием провести новые выборы. Свои подписи под ним поставили 450 человек.

Спортивный комментатор Владислав Татур уволился в телеканала «Беларусь 5».

МИТИНГИ

Большой митинг за Лукашенко прошел сегодня в Витебске в здании амфитеатра (где обычно проходит знаменитый белорусский фестиваль «Славянский базар»). Параллельно по городу ездили митингующие против власти одиночки на своих авто, раскрашенных в красно-белые цвета и с соответствующими флагами. Причем один такой протестующий умудрился врезаться в машину ГАИ.

Сход в поддержку властей прошел в Полоцке. Днем по улицам ездил трактор с красно-зеленым флагом и мегафоном, из которого звучали призывы прийти на митинг за безопасность в Республике.

В небольшом городе под Минском Лесной около 3000 возмущенных человек пришли на встречу с начальником местного МВД. Люди требовали привлечь к ответу силовиков за насилие в первые дни протестов.

В Минске оппозиционно настроенные люди выстроились в цепь солидарности. А ближе к 20:00 стихийный митинг собрался на площади Независимости. Бело-красные флаги, скандирования: «Живе Беларусь!» и «Верим, можем, переможем!». Митинг продолжался около двух часов и ближе десяти вечера люди стали расходиться.

Параллельно по столице ездили большие колонный машин с красно-зелеными (официальными) флагами. Люди кричали из окон: «Саня останется с нами». Отдельные провластно настроенные граждане тоже пришли и на площадь Независимости. Между оппонентами происходили дискуссии в спокойном формате.

Фото: REUTERS

МИРОВАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ

Сегодня по поводу событий в Белоруссии высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство (в организацию протестов — ред.) имеет место. Мы обеспокоены в этой связи».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и ЕС готовы вести диалог с властями Белоруссии, но "Лукашенко пока ни с кем не говорил". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «не хотел бы повторения украинского сценария в Белоруссии».

Евросоюз предложил Лукашенко направить в Республику сотрудников ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Лукашенко согласился, но неохотно, сообщил Макрон. Так же он добавил, что Путин наоборот позитивно отреагировал сыграть роль посредника в Республике.