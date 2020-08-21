Легенда «Локомотива» Юрий Дроздов: «Если Миранчук уедет играть в Италию, это будет хорошая реклама всему нашему футболу»

Алексей Миранчук радуется забитому голу в матче чемпионата России по футболу между командами "Локомотив" (Москва) и "Краснодар" (Краснодар). Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Одна из самых громких футбольных новостей последних дней - переговоры по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Игроком интересуются сразу два итальянских клуба - «Милан» и «Аталанта». Переговоры, как говорят, вышли на финальную стадию. Об этом переходе мы поговорили с одной из легенд «Локомотива» 90-х и 2000-х Юрием Дроздовым, который в составе московской команды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны.

- Конечно, надо переходить. Европа сейчас играет в очень современный, быстрый футбол. И для нашего футбола только в плюс будет, если Миранчук окажется в хорошей европейской команде, - считает Дроздов. - Сейчас пишут о «Милане» и «Аталанте». «Милан» - это топ-клуб. «Аталанта» - амбициозный проект. (В этом сезоне команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, - Авт.). Долгое время у нас не появлялись такие игроки (которые могли бы заинтересовать сильные европейские клубы, - Авт.). Только Головин поехал в «Монако». И вот сейчас Миранчук очень громко о себе заявил. Это хорошая реклама для нашего футбола - что появляются сильные игроки, достойные играть на высоком уровне, в топ-клубах.

- Сейчас пока клубы не могут договориться по финансам. В том числе идут переговоры и со стороны самого игрока. Пишут, что Миранчуку в Италии предлагают по контракту меньше, чем он зарабатывает в России. Финансовый вопрос должен стать для игрока важнейшим? Или нет?

- Я тоже читаю спортивные сайты. У «Аталанты» есть некий потолок зарплат. А остальное игроки должны зарабатывать бонусами - за выход в Лигу чемпионов, за занятие определенного места в чемпионате. В принципе, так и должно быть, тогда футболисты растут, прогрессируют. У «Милана», наверное, другое предложение. Посмотрим, чем это завершится. Но было бы здорово увидеть Алексея в европейской команде.

- Выскажу свое мнение. Да, Миранчук - большой талант. Но в «Локомотиве» он лидер, вокруг него строится игра, а в новом клубе место в составе нужно будет выгрызать. Хватит ли футболисту характера?

- Я бы не сказал, что у Алексея нет характера. Он квалифицированный игрок. В том числе в обороне. Я тут не вижу проблемы. Да, конкуренция существует в любом клубе. Тем более приезжает иностранец и он должен доказать свою состоятельность. Какое-то время займет период адаптации. Но в целом я не вижу проблем с тем, чтобы Алексей закрепился в Италии.