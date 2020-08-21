Суд над Михаилом Ефремовым 21 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Михаил Ефремов попросил о помощи психолога Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова начнется 21 августа 2020 года в 10.00. Но утром в этот день, как сообщает корреспондент kp.ru, Пресненский суд эвакуировали. По предварительным данным, из-за анонимного сообщения о минировании.

Накануне сторона защиты актера заявила, что за рулем в тот роковой день, когда внедорожник Ефремова на Садовом Кольце столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который на следующий день после аварии скончался в больнице, был не актер, а другой человек. Это адвокату Эльману Пашаеву подтвердит свидетель. Юрист уточнил, что это "известный, непростой человек".

Сам Ефремов, которого ранее увезли на "скорой" прямо из зала суда, вновь жалуется на здоровье. Теперь, правда, другого толка - он сообщил, что нуждается в помощи психолога. Во время процесса Ефремов агрессивно высказывался в адрес адвоката потерпевших.