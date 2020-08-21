В Пресненском суде допросят Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новое заседание по делу актера Михаила Ефремова в пятницу, 21 августа, началось с эвакуации Пресненского суда. Искали бомбу, но не нашли. Из-за заминки назначенное на 10.00 заседание могут перенести на более поздний час. Но оно точно состоится.

День обещает быть жарким. Во-первых, именно сегодня суд планирует допросить обвиняемого в смертельном ДТП актера. Правда, по мнению адвокатов потерпевших, скорее всего Михаил Олегович ограничится своим фирменным: "Я ничего не помню". Ещё одна интрига дня - допрос второго тайного свидетеля защиты. Правда, частично он уже рассекречен. Это друг первого тайного свидетеля Александра Кобец. С ним последний прибежал к месту аварии. Ожидается, что показания он даст по видеосвязи из Анапы. Именно там сейчас находится свидетель.

Кроме того, все ждут очередное ходатайство Эльмана Пашаева. Ещё вчера он начал его заявлять, но не успел. Часы пробили 22.00, и судья сообщила об окончании рабочего дня.

Правда, удивить суд защитнику Ефремова после вчерашнего уже вряд ли удастся. Накануне Пашаев требовал переделать медицинскую и технические экспертизы , а потом и вовсе захотел вернуть уголовное дело в прокуратуру. Но суд все требования отклонил.

Несмотря на эвакуацию, Ефремова в суд доставили вовремя. В зал он зашёл под традиционные крики фанатов: "Не виновен". Был и ещё один голос. Мужчина громко кричал: "С днём рождения, Олег". Как оказалось, к делу Олег отношения не имеет. Это местный житель решил передать привет соседу Олегу, авось по телевизору покажут.

Сразу после Ефремова в суд приехал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

- Вчера защита обвиняемого пыталась переложить вину на погибшего водителя Захарова. Это просто ужасно, и нам есть, что им ответить, - заявил Добровинский.

Эльман Пашаев традиционно в суд опоздал.

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