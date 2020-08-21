Губернатор Вениамин Кондратьев: «Все школы Краснодарского края готовы принять детей 1 сентября»

К началу учебного года готовы более 1200 кубанских школ. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

День знаний в этом году пройдет в особых условиях: пандемия коронавируса внесла свои коррективы в подготовку к началу занятий. Как будет организован учебный процесс, каждый регион решает сам, в зависимости от эпидемиологической обстановки. В Краснодарском крае праздничные линейки 1 сентября все-таки состоятся: они будут организованы для учеников 1, 9 и 11 классов. Чтобы избежать большого скопления людей, школы проведут их по классам или параллелям. Родителей на линейки тоже пригласят - но только обязательно в масках. О том, как регион подготовился к началу учебного года, «КП» рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Эпидситуация позволяет нам начать учебный год в очном формате, правда с особыми мерами предосторожности, - подчеркнул глава Краснодарского края. - В первый день осени свои двери откроют более 1200 школ. Четыре из них примут учеников впервые. Новые современные школы 1 сентября примут детей в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Геленджике, в том числе в рамках нацпроекта «Образование».

Несмотря на пандемию коронавируса, строительство социальных объектов в крае не прекращалось ни на день. Вениамин Кондратьев поставил задачу: за пять лет построить и сдать 50 новых школ, и к концу 2020 года это поручение будет выполнено.

- В этом году перед нами стояла задача не только отремонтировать школы, обеспечить их антитеррористическую и пожарную безопасность, но и выполнить целый ряд санитарных требований Роспотребнадзора, - рассказал губернатор Краснодарского края. - Все школы Кубани уже получили бактерицидные лампы и антисептики. Расписание уроков составлено так, чтобы свести контакты детей к минимуму. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам, кроме занятий, требующих специального оборудования. Обслуживающий персонал школ должен носить маски.

В кубанских школах теперь будет действовать особый «утренний фильтр»: ученикам на входе каждый день будут измерять температуру. Для этого региональные власти уже закупили тепловизоры и бесконтактные термометры. Если у кого-то из учеников температура окажется повышенной, ребенка немедленно изолируют и вызовут скорую. А в случае, если кто-то из учеников заболеет COVID-19, весь его класс будет временно переведен на дистанционное обучение.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев: « Мы рассчитываем, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости». Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

- Мы рассчитываем, что строгое соблюдение этих мер безопасности позволит избежать роста заболеваемости, - отметил Вениамин Кондратьев.

Еще один важный момент - работа столовых. Питание в школах будет организовано так, чтобы развести потоки детей. Для этого в школах разрабатывается график обедов, предполагающий минимальные контакты классов друг с другом.

Кстати, в этом году питание для 300 тысяч кубанских учеников начальных классов будет бесплатным: на эти цели из федерального бюджета выделяется более миллиарда рублей. На бесплатное горячее питание перейдут 1130 государственных и муниципальных школ края. В регионе действуют три модели организации обедов: еду готовят непосредственно в школе, заключают договор с предприятиями общепита и ИП либо практикуют и тот, и другой вариант одновременно. В некоторых школах для учеников разрабатывается меню из нескольких блюд, и дети могут сами выбрать, что они хотят на обед. Сегодня охват горячим питанием кубанских школьников один из самых высоких в стране – 98,8 %, а учеников начальных классов еще выше – 99,5%. Меняется и сама модель школьного питания: по поручению губернатора при проектировании новых школ столовые планируются как отдельные помещения со специальным оборудованием.

Региональные власти ежегодно увеличивают расходы на образование: за пять лет финансирование выросло на 42%. Если в 2015 году на школы и детские сады из бюджета выделяли 71 млрд рублей, то в 2020 году - уже 100,9 млрд рублей. За эти года в крае построили 36 новых школ, в которых сели за парты почти 20 тысяч ребятишек. Только в этом году в регионе возведут 14 новых школ на 9770 мест и пять детских садов на 1045 мест. Подобной системной работы в крае не велось около 30 лет. Самые важные проекты губернатор держит на личном контроле, например, строительство школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре и образовательного комплекса в Сочи.

В этом году питание для 300 тысяч кубанских учеников начальных классов будет бесплатным. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

В этом году на Кубани впервые реализуется проект «Земский учитель»: его главная цель - ликвидировать кадровый дефицит в школах. В конкурсе приняли участие 695 педагогов из 75 регионов России. Победа досталась 103 конкурсантам: они будут работать в сельских школах Краснодарского края и получат единовременную выплату в 1 млн рублей.

Еще одно направление — создание в школах цифровой среды. За два года в рамках нацпроекта «Образование» в регионе появились 195 «Точек роста». Центры цифрового и гуманитарного профилей создаются при школах в сельской местности и в малых городах. Общероссийский проект «Точка роста», благодаря которому дети из сельских районов в увлекательной форме получают дополнительные знания по профилям «Информатика», Технология» и «Основы безопасности жизнедеятельности», финансируется из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, в Сочи и в Краснодаре появились центры цифрового образования детей «IT-Куб», а в Краснодаре в 2018 году открылся первый в регионе детский технопарк «Кванториум». С сентября этого года второй «Кванториум» заработает и в Новороссийске.