Мошенники обманули экс-участницу Дома-2 на курорте Гоа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая участница телестройки "Дом-2", 32-летняя Марина Косарева, недавно стала жертвой мошенников. Девушка лишилась сначала телефона iPhone последней модели, а затем ещё и денег, которые заплатила за фиктивный ремонт аппарата. И то и другое девушка передела незнакомцам по собственной воле.

Марина отдыхала на Гоа, нежилась на песчаных пляжах и снимала всё происходящее на телефон. Но в один из дней попытка сделать красивые кадры закончилась не очень удачно - золотой iРhone Xs Max выскользнул из рук девушки и упал в воду. Такого испытания техника не выдержала и перестала работать. Марина решила отнести телефон в ремонт. Она нашла среди индийских палаток одного русскоговорящего молодого человека, который пообещал разобраться в чём проблема и починить устройство. Но Марину ожидало разочарование - у местного мастера не оказалось нужных деталей, и он предложил девушке другой выход из ситуации.

Нужно было переправить утопленный телефон его знакомому в Москву, где всё точно смогут отремонтировать. Марина поверила словам незнакомца и организовала передачу сломанного телефона на родину при помощи друзей. В столице помощники девушки отвезли айфон в мастерскую на Ленинградском шоссе. Специалист оценил состояние техники и сообщил хозяйке девайса, что ему потребуется 20 тысяч рублей, чтобы замаскировать следы ремонта на телефоне, а после отправить его в лицензированный сервисный центр для замены по гарантии. Мастер обещал Марине, что вскоре девушка получит обратно совершенно новый телефон. Она согласилась и перевела лже-специалисту нужную сумму. Но телефона она так и не получила, мастер перестал выходить на связь и выключил свой телефон. Расстроенная девушка обратилась в полицию.

"От пострадавшей были получены сведения о данных банковских карт, с которых осуществлялся перевод денежных средств, а также данные о мастерской, в которую она обращалась с помощью своих знакомых, в данный момент по заявлению проводится проверка." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает телефон Марины, а также горе-мастера, который вместе с ним и исчез.