Заместитель главврача: Навального не травили ядом. Диагноз не подтвердился

Политик Алексей Навальный. Фото: Ирина ИВАНОВА

Сторонники Алексея Навального дежурят у больницы в Омске. Напомним, оппозиционер попал в реанимацию - ему стало плохо на борту самолета. Этим утром его соратник Иван Жданов рассказал, как общался с врачом и представителем полиции.

— 10 минут назад мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции. Показывает с телефона: «Вот это вещество нашли». Главный врач говорит: «Нашли и нашли. У меня нет никакой больше информации», - отметил он.

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко. Фото: ЕРА/ТАСС

После сторонник Навального заявил, что они подошли к представителю транспортной милиции. Пытались узнать, какое вещество обнаружили.

— Она отвечает: «Это тайна следствия. Мы не можем сказать. Но это вещество смертельно опасно. Оно представляет угрозу не только жизни Алексея, но и всем окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты». Больше она ничего не говорила. Какое вещество? Мы не знаем пока, - поделился Жданов.

Но у блогеров слова Жданова вызвали подозрение.

— И опять включаем опцию «логика»: если бы у Навального был обнаружен яд, опасный для окружающих, то в ту же минуту в больнице начался бы процесс, похожий на тот, что мы наблюдали при ковиде. «Красная зона», защитные костюмы на медиках, эвакуация других пациентов и т.д. Но ничего этого не происходит, — заметила политолог Юлия Витязева.

Возникает ещё ряд вопросов. Почему не пострадали другие члены команды Навального, которые были с ним в Томске? Почему не зацепило пассажиров в аэропорту и самолете?

Однако врачи не считают, что Алексей Навальный был отравлен.

- Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление, - сообщил заместитель главврача Анатолий Калиниченко.

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