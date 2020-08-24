«Нездоровая конкуренция»: Эколог рассказал, как правильно высаживать деревья в городской среде

Нарушения при посадке ведут к их преждевременному старению и болезням. Фото: shutterstock.com.

Профессор кафедры физиологии и общей биологии БашГУ, доктор биологических Айрат Ишбирдин рассказал об ошибках, которые допускаются при высадке деревьев в границах населенных пунктов.

«Урок» прошел в рамках состоявшегося в районе Советской площади столицы Башкирии рейда по вопросам состояния деревьев. В нем также приняли руководитель проектной группы Анна Семашко, представители общественности, журналисты городских и республиканских СМИ.

- В подобных ситуациях придорожной посадки деревья одновременно стареют. Эти деревья были высажены около 60 лет назад. Деревья посажены довольно густо, что не соответствует требованиям. Расстояние между деревьями должно быть 7 метров по стандартам, здесь мы видим расстояние 1,5 – 2 метра. Естественно, они росли в условиях конкуренции, что еще больше усугубляет ситуацию. Кроме того, имеют место неблагоприятные воздействия транспорта, городской среды. Поэтому мы наблюдаем очень быстрый и одновременный выпад деревьев, - объяснил Айрат Ишбирдин.

По словам ученого, возраст лип в условиях дикой природы может достигать 300 лет, в то время как в городе они и другие древесные породы живут в среднем 40 лет. После этого начинается их стремительное старение и болезни.

В ходе рейда специалисты на конкретных примерах изучили дефекты деревьев - это повреждения коры, сильный наклон, усыхание крон, сердцевидная гниль, дупла. Было зафиксировано, что все обследованные деревья нарушают действующие нормы по расстоянию до стен зданий, проезжей части и опор освещения.

Напомним, по мнению ученых, следует тщательно подходить к планированию высадки новых лесов, так как для этого подходит далеко не любая местность, а массовые посадки лесов приводят к обмелению рек.