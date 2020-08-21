Подмосковным школьникам понадобятся справки по COVID: разбираемся, какие и кому

Чтобы пойти в школу, понадобятся справки о COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для школьников Московской области новый учебный год начнется с поликлиники – им придется получить справку об отсутствии контактов с больными коронавирусом. Эта новость взбудоражила родителей школьников. Если все ученики накануне 1 сентября пойдут в поликлиники на осмотр, они просто разнесут по кирпичикам медкабинеты, да еще и перезаражают друг друга в больничных коридорах.

Но, оказалось, не все так страшно, как рисовало воображение. Как объяснили в минобре Подмосковья, эти меры коснутся не всех школяров, а только тех, кто идет в первый класс:

- Это требование СанПиНа - ребенок перед приходом в школу обязан завести себе медкарту и пройти все обследования, рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. – Справка понадобится только первоклассникам и тем, кто впервые идет в детский сад.

Чтобы все дети успели получить справки до начала занятий, власти Подмосковья пообещали максимально упростить процесс обследования в поликлиниках. Сдавать сам тест на коронавирус ни ребенку, ни его родителям не потребуется – малыша просто осмотрит педиатр.

- В наших медицинских учреждениях работают кабинеты, которые мы условно называем "справка в один шаг", - уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. - Мама или папа могут записать ребенка на определенное время и в один приход его осмотрит терапевт и выдаст ему справку об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.

Пройти осмотр предстоит и тем малышам, которые пропустили в детском саду три и больше дней. Правда, идти в поликлинику в таком случае не понадобится – детей будут осматривать детсадовские медики. Они же обследуют и ребят из более старших групп, которые вернулись в детские сады после летних каникул.