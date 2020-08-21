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Михаил Ефремов извинился, что не сдерживался в зале суда

Он назвал причины, которые вывели его из себя
Анастасия ВарданянАнастасия ВарданянАнастасияВарданян
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Актер Михаил Ефремов после эвакуации из суда 19 августа.

Актер Михаил Ефремов после эвакуации из суда 19 августа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодняшнее заседание по делу Ефремова пока продуктивным не назовешь. Сначала эвакуация здания, потом отказ второго тайного свидетеля защиты от дачи показаний. А потом и вовсе публичная порка судьи.

Почти час адвокат Ефремова, Эльман Пашаев, отчитывал судью.

- Это невозможно так работаеть! Суд заинтересован в обвинительном приговоре, - заявил Пашаев.

Адвокат Эльман Пашаев.

Адвокат Эльман Пашаев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Если коротко, то он устал , так как работать приходится каждый день и обиделся, ведь его ходатайства отклоняют. Судья слушала без эмоций, даже вот это.

- Я Вам зарплату плачу, это с моих налогов, - обратился к судье Пашаев.

И тут Ефремов неожиданно для всех взял слово

- Хочу извиниться, что не сдерживался в зале суда. Это 2 раза было во время допроса эксперта Фиалко и свидетеля Кобец. Они были слабыми, их доводили до нервного срыва. Адвокаты издевались над ними. Извините, я не сдержался, - заявил Михаил Ефремов

Извинения приняли. Отвод суду Пашаев все-таки заявил. Суд удалился в совещательную комнату. Продолжение следует.

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