Ведущая шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко вышла замуж за банан, а потом была задержана в Колумбии с пистолетом

Регина Тодоренко в телешоу "Блеф".

В рамках ютуб-шоу «Блеф», которое ведет актер и комик Роман Попов («Полицейский с Рублевки»), ведущая проекта «Орел и решка» Регина Тодоренко рассказала несколько необычных историй, которые могут показаться чистым враньем. Однако девушка уверяет, что так и было на самом деле. Вот, что с ней происходило.

В Колумбии на границе задержали с игрушечным пистолетом

«Я возвращалась из Колумбии домой. Страна опасная. И когда я проходила границу, меня остановили и начали проверять вещи. У меня был с собой пластиковый пистолетик, который я везла племяннику. Когда они его увидели, начали кричать: «Что это такое? Откуда это у вас?». Я попыталась объяснить, что это всего лишь игрушка [взяла его в руки], тогда она перепугались и начали кричать «Опустите оружие». Потом они проверили все глубины моей души, обыскали меня полностью (и даже ТАМ), убедились, что я не опасна. И отпустили».

Вышла замуж за банан

«Прежде, чем выйти замуж за Топалова, необходимо было вступить в брак с бананом. И это правда! По индейским традициям, если бы я не вышла замуж за банан, дальнейшие браки были бы неуспешными. Чтобы избавиться от этой кармы, я вышла замуж за банан. А потом ему отрубили голову (банану)».

Кадр из телепередачи "Орел и Решка".

Мылась в скворечнике водой из бутылки

«Я посещала республику Вануату и спала в скворечнике, который находился в десяти-пятнадцати метрах над землей. Это был домик. И чтобы дойти до реки с пресной водой, необходимо было пройти 5-8 километров. Так что возможности помыться не было. И когда у нас осталось три бутылки с негазированной водой, я просто взяла [одну из них] и помылась, сидя в скворечнике. Там были еще два мужчины — оператор и режиссер».