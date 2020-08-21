Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер заразился коронавирусом

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер и его жена Сьюзан получили положительные результаты теста на коронавирус. Оба находятся сейчас в своем доме в Хьюстоне.

Помощник Бейкера сообщил, что у четы Бейкеров не было и нет каких-либо симптомов заболевания. «Ни один из них не выглядит так, как будто их необходимо госпитализировать», - сообщил он CNN.

Джеймс Бейкер был главой администрации президента Рональда Рейгана, затем занимал пост министра финансов США. После избрания на пост президента Джорджа Буша, Бейкер был назначен на пост госсекретаря.

Возглавляя американское внешнеполитическое ведомство, он стал ключевой фигурой в создании коалиции из десятков стран, которые присоединились к США во время оккупации Ираком Кувейта.

Сегодня Бейкер является почетным председателем Института государственной политики и старшим партнером юридической фирмы Baker Botts.

Недавно он заявил, что склонность президента Дональда Трампа к Твиттеру сделала бы его работу намного тяжелее, окажись он на посту госсекретаря в администрации нынешнего президента США. «Ведение бизнеса и управление государством – два совершенно разных занятия. Когда президент США говорит, то он вершит политику. А тут ждешь президентского твита в 2 или в 3 ночи и не знаешь, какой политика будет», - сказал он.

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