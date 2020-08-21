«Это понуждение к заключению договора!»: Адвокат Агаты Муцениеце объяснила, почему актриса отказалась сниматься с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный в 2019 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Нешуточную интригу затеял Павел Прилучный. Звезда сериала «Мажор» объявил в Инстаграме, что в продолжении сериала «В клетке» (Павел не только там играет главную роль, но и продюсирует этот проект) будет сниматься его бывшая жена Агата Муцениеце.

- Агата будет, - пообещал поклонникам Прилучный.

Однако другой продюсер картины

Теймур Джафаров — глава компании Team Films заявил, что съёмки второго сезона «В клетке» пройдут без участия Агаты Муцениеце.

Мол, менеджмент актрисы попросил сценарий фильма, но продюсеры согласились предоставить его только после подписания соглашения о неразглашении.

Представители Агаты Муцениеце были удивлены таким комментарием продюсера. Мол, просили подписать бумагу о неразглашении без прочтения сценария, что уже странно. Самое забавное, что продюсеры, требуя от актрисы подписи о неразглашении сценария, сами в сториз Инстаграма «светят» сценарий.

Вполне возможно, что продюсер захочет выяснить отношения с Агатой в суде, а вот захочет ли этого Павел большой вопрос...

- Оценив ситуацию по диагонали, пока напрашивается вопрос: А в чем, собственно, дело? - комментирует «КП» эту историю адвокат Агаты Жанна Маргулис. - Что такое грифы «С» и «СС» я знаю, так как работала в определенной государственной структуре. Что такое «особая секретность» в кинематографе, тоже есть понимание, но в любом случае какое бы соглашение стороны не подписывали, сначала эти стороны должны договориться о том, что собираются подписывать. А раз тут предъявляют претензии, что кто-то что-то не подписал, налицо понуждение к заключению договора, что нашим действующим законодательством запрещено. Так что без здравого смысла и знаний азов права тут не обойтись. Ультиматум в законе легитимен только один. Завещание.

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