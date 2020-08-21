Водителям разрешили регистрировать автомобили в МФЦ: рассказываем, как поставить машину на учет

Зарегистрировать автомобиль станет проще. Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

Постановка машины на учет — это для автомобилистов головная боль. Едешь в ГИБДД: вначале стоишь в очереди на подачу документов, потом в очереди на осмотр автомобиля на площадке. Там сотрудники госавтоинспекции сверяют VIN автомобиля, чтобы узнать не находится ли авто в угоне и не значится ли в залоге у судебных приставов. Потом ты снова стоишь в очереди на получение документов и номеров на автомобиль. Все это занимало как минимум половину рабочего дня, а то и больше. Народ в очередях ругался и психовал. И вот в правительстве наконец решили, что жизнь автовладельцев, да и инспекторов ГИБДД пора облегчить.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В правительстве считают, что это упростит госрегистрацию и сэкономит автовладельцам время.

Вот как будет выглядеть регистрация автомобилей в МФЦ. Теперь там будут работать и сотрудники МВД. Но они будут лишь осматривать автомобили. А принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы будут уже сотрудники МФЦ. Для сравнения, в ГИБДД всю работу по регистрации авто приходилось выполнять сотрудникам госавтоинспекции.

При этом в правительстве уточнили, что услуга регистрации автомобилей будет доступна лишь в тех МФЦ, где есть инфраструктура для обслуживания автомобилистов. А вот это как раз самая большая проблема, особенно для Москвы и других крупных городов. МФЦ расположены в жилых районах, часто на первых этажах домов. Застройка там плотная, с парковкой проблемы, с центре рядом с МФЦ даже за деньги сложно припарковаться. А организовать площадки для осмотра автомобилей сотрудниками ГИБДД там просто физически негде, да и понравится ли это жильцам соседних домов...

Для сравнения, отделения ГИБДД часто расположены в промзонах, где есть место, чтобы автомобилисты могли припарковаться и ждать своей очереди на осмотр машины на площадке. Поэтому сколько МФЦ смогут оказывать эту услугу, пока не ясно. Этим вопросом предстоит заняться региональным властям.

Кстати, раньше в МФЦ обкатали другую важную для автомобилистов услугу — замену водительского удостоверения. Сервис оказался для многих удобным. Приходишь, подаешь документы и через 10 дней тебе отдают готовое водительское удостоверение — без всяких очередей. Есть и альтернатива — записаться через сайт госуслуг в ГИБДД и приехать в удобное время. Водительское удостоверение выдадут в тот же день, но на это придется потратить несколько часов.