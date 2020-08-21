«Такое возможно?»: Собчак узнала у врачей, что случилось с Навальным

Ксения Собчак обратилась к врачам по поводу отравления Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущая Ксения Собчак узнала у врачей, что случилось с оппозиционером Алексеем Навальным. Информацию она опубликовала в своём Telegram-канале.

— Мой источник в больнице: «Нет ещё однозначного диагноза. Но всё-таки в сторону сахарного диабета склоняются». Я не врач, но разве от сахарного диабета такое вообще бывает? — удивилась Собчак.

Телеведущая и политик Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что Навальный находится в Омской реанимации. Блогеру стало плохо в самолете, который экстренно приземлился в городе. В соцсетях пассажиры опубликовали видео, на котором Алексей страшно кричит от боли.

Первая версия, которая возникла у врачей - отравление. Журналисты выяснили, что накануне вылета Навальный до двух ночи пил самогон в деревне Кафтанчиково. По версии экспертов, блогер мог смешать алкоголь и сильные успокоительные. По некоторым данным, оппозиционер в последнее время находился в депрессии.

Сторонники Навального заявили, что его якобы могли отравить опасным ядом. Но доктора Омской больницы эту версию опровергли. Они сообщили диагноз Алексея его жене и брату. Родные не спешат говорить вердикт врачей журналистам. Юлия Навальная требует, чтобы Алексея отправили на лечение в Германию. Но медики не дают на этого разрешения.

Блогер находится в тяжелом состоянии и может не выдержать долгого перелёта.

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