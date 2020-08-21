Более 11 тысяч бюджетных мест было дополнительно выделено в российских вузах

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В этом году было выделено более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест в российских вузах. Об этом ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок сообщила в прямом эфире программы «НеФантастика» на радио «Комсомольская правда».

В настоящее время вузы подводят итоги приёмной кампании и готовятся к новому учебному году.

«Мы планируем начать обучение в очном режиме как обычно, но с соблюдением всех требований безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», - отметил ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Климов.

Студентов ждут, но не все преподаватели смогут прийти на занятия с начала учебного года.

«Вузам следует учитывать, что по положению Роспотребнадзора, часть преподавателей, которые старше 65 лет и страдают каким-то заболеваниями, не смогут прийти в аудитории», - отметила ректор РГСУ Наталья Починок.

Университеты обновляются, но старая профессура очень ценная. По мнению ректоров, можно либо заменить этого человека, либо дать ему возможность преподавать из дома онлайн.

Но при этом следует не забывать про специфику разных вузов. Инженерно-технологическое образование, а именно транспортное, имеет определенную особенность.

«Если вы хотите подготовить пилота самолета, то он должен летать вживую, он должен заниматься на тренажерном комплексе, а не дистанционно», - говорит ректор Российского университета транспорта Александр Климов.

Кого ждут российские университеты, как пройдет День знаний и что делать, если все-таки не поступил – об этом рассказали в прямом эфире программы «НеФантастика» ректоры двух ведущих вузов.

Будущее российского образования писатель Владимир Торин обсудил с ректором Российского государственного социального университета Натальей Починок и ректором Российского университета транспорта Александром Климовым.