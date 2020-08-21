Юниорки ЦСКА разбили «Хрустальный»

На смену именитым воспитанникам Тутберидзе приходят новые молодые спортсмены из других команд. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Этери Тутберидзе переживает не самые лучшие времена. Еще не улеглись страсти после ухода от нее двух сильнейших фигуристок мира, а нанесен еще один удар. После юниорских прокатов на олимпийской базе в Новогорске стало понятно, что у команды Тутберидзе не такой уж бездонный запас новых талантов. После смотра юных сил больше говорят не о воспитанницах «Хрустального», а об ученицах из ЦСКА.

Контрольные прокаты – это увертюра сезона. На них не ставят баллов, на них нет медалей и призовых мест. Здесь очень редко катают свежие программы без ошибок, и почти никогда не показывают максимум возможного. Но это смотрины, где специалисты, глядя на сырые прокаты, оценивают перспективы перед наступающим сезоном. И на этот раз в юниорских выступлениях все внимательно высматривали будущих прим женского фигурного катания. Тех, кто через пару лет придет на смену Трусовой, Касторной и Щербаковой.

И, кажется, нас в скором будущем ждет очень серьезное соперничество сразу нескольких школ и тренеров. Уже здесь на подступах ко взрослому фигурному катанию команде Этери Тутберидзе готовы бросить вызов «Ангелы Плющенко» и прежде всего ЦСКА.

Команда Тутберидзе

Команда Тутберидзе оказалась в ослабленном составе. Главная восходящая звезда Камила Валиева будет выступать во взрослых прокатах, а Аделия Петросян снялась из-за проблем со здоровьем. Так что «Хрустальный» у девушек представляли Дарья Усачева, Майя Хромых.

От них ждали много, все-таки за спиной – по целому юниорскому сезону. Дарья, впрочем, не смогла показать что-то из ряда вон выходящего и много ошибалась, Майя Хромых падала в произвольной. Конечно, это еще ничего глобально не значит. Но от учениц команды Тутберидзе привыкали ждать чудес – больших и маленьких. И когда они не случаются, наступает разочарование и внимание переключается на их конкуренток.

«Ангелы Плющенко»

Война, которая идет между Плющенко и Тутберидзе, пока не очень видна на юниорском уровне. Но выступления Софьи Муравьевой, которая стала «Ангелом» совсем недавно, ждали – полгода назад в «Хрустальном» от нее отказались. А сейчас специалисты отмечали, что Софья очень похожа по манере на воспитанниц Тутберидзе.

ЦСКА

Так что в контрольных прокатах девочек громко заявили себе ученицы из ЦСКА. Елизавета Осокина вообще стала главным открытием. Она недавно перебралась из Казани к тренеру Буяновой, и сейчас обратила на себя внимание не только специалистов. Теперь все ждут, когда она покажет четверной прыжок.

А больше всех сумела удивить Софья Самоделкина, с которой работает другой армейский тренер Сергей Давыдов. Ей удались и программы и тройной аксель. И даже Татьяна Тарасова рассыпалась в восторженных комплиментах. Так что, если бы в контрольных прокатах определялись победители, скорее всего Самоделкина забралась бы на вершину. И даже Татьяна Тарасова восторженно хвалила юниорку за катание и прыжки.

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