Сергей Цеков: Публикация ООН — очередной шаг по признанию Крыма

Сенатор Сергей Цеков во время выступления на пленарном заседании. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Организация Объединенных Наций опубликовала очередную статистику по изменению народонаселению планеты — по странам мира. По данным ООН, население Российской федерации по сравнению с 2019-м годом увеличилось на два миллиона человек. По мнению и социологов, и демографов, такая публикация может свидетельствовать об одном: в этой статистике учтены два миллиона крымчан.

Согласен ли с таким подходом сенатор от Крыма Сергей Цеков?

- ООН, опубликовав статистку по населению России, по факту признала Крым российским?

- Такое решение по большому счету нашему народу не очень то нужно. Но публикация этих данных свидетельствует о том, что ответственные лица в ООН все таки реально оценивают ситуацию. Поскольку публикуют фактические данные. Да, можно считать, что такие шаги ведут к признанию Крыма составной частью России. Но и живущие в Крыму, и живущие в остальной России давным-давно признают полуостров частью нашей большой страны— вот это самое главное.

- А что касается признания международного?

- Что касается международного сообщества, то оно все равно рано или поздно этот свершившийся в 2014-м году факт будет вынужденно признать. Ну да, станет проще выстраивать некоторые цепочки международных отношений.

- Кстати, почему два, а не два с половиной миллиона?

- Возможно, тут не был учтен Севастополь.

- Население Крыма в течении последних 6 лет растет или падает?

- Ситуация стабильна. Колебания в пределах статистической погрешности. Убыли нет. Рост есть — но весьма небольшой. Заявления из Киева о том, что Россия насильственно переселяет кого то на полуостров не соответствуют действительности. Многие крымчане едут из Крыма в другие регионы России — на работу или на учебу. Эти миграционные движения, в частности, показывают, что Крым про настоящему интегрировался в состав России.

- Значение этой публикации?

- Публикация статистики ООН — это очередной шаг по признанию Крыма.