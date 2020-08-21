"Как принцесса": Валентину Легкоступову кремировали в любимом платье

Певица Валентина Легкоступова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на Троекуровском кладбище кремировали Валентину Легкоступову. Так завещала 54-летняя певица, говоря на эту тему с мужем-яхтсменом Юрием Фирсовым. При этом церковная панихида и церемония прощания со звездой 80-х по желанию родных проходили в закрытом режиме. Семья не хотела, чтобы артистку в белоснежном гробу фотографировали.

Те, кто был на прощании и кремации с Валентиной Легкоступовой, в один голос говорят: певица отправилась в последний путь с идеальным макияжем, без единой морщинки. На ней было ее любимое платье и тонкая газовая косыночка бежевого цвета. В ногах лежал букет обожаемых ею при жизни подсолнухов.

Был слух, что белоснежный гроб с телом Валентины Валерьевны могут не открыть. Но танатокосметолог так поработал над лицом артистки, что скрывать было нечего. "Как принцесса, "Краше Началовой", - шептались люди, вспоминая похороны певицы Юлии Началовой в этом же зале в марте 2019 года.

С певицей простились в четверг 20 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попрощаться с артисткой пришла так называемая старая гвардия российского шоу-бизнеса: Михаил Муромов, Светлана Лазарева, Феликс Царикати, Игорь Наджиев. Разумеется, в первом ряду, рядом с гробом исполнительницы хита "Ягода-малина" расположились ее родственники.

Не остался в стороне бывший муж Алексей Григорьев. Вдовец певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, которого так и не приняли ее родственники, падал на гроб и рыдал, говоря последнее "Прости" своей любимой.

Дочь вокалистки Анетта Бриль, стоя у гроба матери, поклялась ей, что позаботится обо всех членах семьи и не даст никому опорочить ее имя. "Моя мама была лучшей в мире бабушкой, тещей, дочерью. Мамочка, я клянусь тебе, что никогда в жизни не позволю очернять и порочить твое имя", - цитирует убитую горем девушку Дни.Ру.

Напомним, 6 августа дочь отвезла Валентину Легкоступову и ее нового мужа Юрия Фирсова в наркоклинику. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказала Анетта Бриль. - С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции. Оказалось, что у нее черепно-мозговая травма". В больнице вокалиста находилась под аппаратом ИВЛ. 14 августа исполнительница "Ягоды-малины" скончалась на 55-м году жизни, не приходя в сознание.