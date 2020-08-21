Жена Навального просит Путина помочь перевезти ее мужа в Германию

Юлия и Алексей Навальные Фото: EAST NEWS

Жена Навального Юлия написала обращение президенту Владимиру Путину. Она просит, чтобы ее мужа перевезли из омской реанимации в Германию. По ее словам, у команды есть все средства, чтобы Алексея доставили в иностранную клинику под присмотром врачей.

Российские медики пока не дают разрешения на транспортировку Навального. По некоторым данным, перелёт займёт около 5 часов. Блогер может не выдержать нагрузки.

По словам главврача больницы Александра Мураховского, приступ у блогера случился из-за нарушения обмена веществ. Сторонники Навального в эту версию не верят. Они говорят, что их лидера отравили. Хотя в крови и моче блогера не нашли яд.

Напомним, блогеру Навальному стало плохо в самолете. Он летел из Томска в Москву. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Там Алексея забрали врачи «скорой». Оппозиционер находится в реанимации.

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