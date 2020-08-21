В Костромской области реконструируют очистные сооружения

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

Новые очистные сооружения строятся в Волгореченске. Здесь уже возвели и в ближайшее время запустят работу мобильного бетонного завода. Он будет производить до 60 кубометров смеси в час непосредственно на строительной площадке. Это позволит существенно сократить сроки стройки – ведь не нужно будет тратить время на доставку бетона.

Планируется, что подрядчики закончат все монолитные работы уже до наступления холодов. Затем начнутся работы на наружных сетях. Всего на стройке работает 75 сотрудников, привлечено более 20 единиц техники.

Реконструкция очистных сооружений стартовала в Волгореченске в феврале, и изначально планировалось, что работы завершатся в августе 2022 года. Однако рабочие трудятся с опережением графика, а это значит, что компания – подрядчик сможет сдать объект уже к концу 2021 года. Отметим, что на создание современной системы очистки канализационных стоков в Волгореченске направлено более 720 миллионов рубелей из федерального бюджета.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"​

- Главные задачи реализации проекта «Оздоровление Волги» – повышение качества жизни людей и улучшение экологического состояния реки. Модернизированные очистные сооружения в Волгореченске смогут принимать до 10 тысяч кубометров стоков в сутки. Этих объемов достаточно для обслуживания не только частных потребителей, но и промышленных объектов города, - отмечает директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Сергей Будилин.

На территории Костромской области — это не единственный объект проекта «Оздоровление Волги». На днях в столице региона также стартовали работы по реконструкции сетей ливневой канализации и строительству магистрального коллектора с очистными сооружениями. Сейчас рабочие обустраивают будущие стройплощадки.

- Реализацией данного проекта решит два вопроса - улучшит водоотведение ливневых стоков, что избавит район от подтоплений в период дождей, и обеспечит очистку самих стоков. Строительство коллектора с очистными сооружениями исключит попадание сточных вод из реки Алка в Волгу, - добавил Сергей Будилин.