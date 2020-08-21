В США завершился общенациональный съезд Демократической партии

Джо Байден официально стал кандидатом от демократов США на пост президента. Фото: REUTERS

Американские демократы провели мероприятие года – общенациональный съезд, на котором они официально утвердили Джо Байдена в качестве кандидата в президенты США.

В этом году, впервые в истории подобное мероприятия прошло в онлайн-формате. Причина – эпидемия коронавируса в США и запрет на массовые мероприятия. Что даже сыграло кое-кому на руку: часть выступавших записали свои видеообращения заранее.

Без сомнений, самым ожидаемым было выступление Джо Байдена. «Его речь была сильной, эмоциональной и мощной, - пишет CNN. – Любой, кто слушал Байдена, не сомневался в том, что он готов взять на себя обязанности лидера». Хотя в случае своей победы на выборах–2020 Джо Байден станет самым возрастным президентом США: в этом году кандидату от демократов исполняется 78 лет.

Из-за пандемии коронавируса, съезд демократы провели в онлайн-формате. Фото: REUTERS

Байден пообещал избирателям, что в случае победы он будет опираться только на лучших из сограждан, а не на худших. Многие не верили, что он был способен произнести столь сильную, эмоциональную речь. И зрители остались под приятным впечатлением от выступления главного соперника Трампа.

Выдвижение Байдена отпраздновали салютом. Фото: REUTERS

Одним из самых ярких также стало выступление сенатора от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, которая обрушилась с критикой на Трампа. А заодно и назвала Россию виновницей всех американских проблем. «У нас есть главный трус, который не хочет противостоять Владимиру Путину», - так начала она свою речь, явно рассчитывая на то, что теперь у нее появится своя армия фанатов. До съезда о Дакуорт мало кто вообще слышал.