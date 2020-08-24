Владимир Путин проводит совещание Совета безопасности по ситуации в Белоруссии: видеотрансляция

Путин проведет встречу с Совбезом и международный телефонный разговор Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности России. Кроме того, Путин планирует провести международный телефонный разговор. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Владимир Путин всё ещё работает из Ново-Огарёво, а потому все встречи проходят в дистанционном режиме.

Дмитрий Песков также пообещал рассказать о вопросах и темах, которые затронут на оперативном совещании президента с Совбезом. Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию встречи.

Представитель Кремля также сообщил, что на встрече обсудили прошедшие недавно консультации России и США по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями, а также текущие социально-экономические вопросы внутри России.

На встрече присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госудмы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.