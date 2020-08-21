Белорусский экономист Леонид Заико: Эпоха «Запад нам поможет» уже прошла

Сколько будет стоить "свобода" Беларуси? Фото: EAST NEWS

ИЗ ДОСЬЕ КП

Леонид Заико - кандидат экономических наук, доцент. Работал членом Совета по экономическому развитию Совмина Белоруссии. Разработчик программы «Стратегия для Беларуси». Преподавал в университетах Белоруссии, в Высшей Школе Экономики (Берлин), Народном Университете Китая (Пекин), МГУ (Россия), Институте экономического развития (Вашингтон), Петербургском университете (Россия), Киевском (Украина) и Ташкентском (Узбекистан).

Леонид Заико - кандидат экономических наук, доцент. Фото: кадр с видео

«МЫ С УКРАИНОЙ СЛИШКОМ РАЗНЫЕ»

- Оппозиционеры говорят, что согласны дружить и с Западом, и с Востоком. Хотя многим Белоруссия сейчас сильно напоминает Украину.

- Сравнивать с Украиной смысла нет. Те, кто служил в армии, знают, что такое «хохол без лычки» (смеется). От чего украинская элита и не может договориться между собой даже по простым вещам. Кроме того, экономики разные - на Украине произошла приватизация, а Лукашенко - собственность не распилил. Другая здесь ситуация.

- Другая? Рабочие бастующих заводов могут стать безработными, как на Украине после Майдана. Не будет просто заводов, разорятся.

- Это я часто слышу, особенно от российских товарищей – «будет как Украина». Ребята, прекратите болтать ногами. Белорусский тракторный завод был построен в советское время. Это была ленинская мечта – выпускать по 100 тысяч машин в год. В итоге СССР выпускал больше тракторов, чем США, Англия и Италия вместе взятые. Но сейчас и 50 тысяч – не надо... Трактор - вчерашний день.

- То есть?

- Мы вступаем в новый этап развития. Если раньше был век нефти, газа, атомной энергетики, то сейчас в Беларуси развиваются передовые отрасли. Например, IT-программирование. Мировой рынок только программного продукта – 92 миллиардов долларов. А весь ВВП Беларуси примерно 60.

Мне приходилось выступать перед белорусскими чиновниками. Министры даже не понимают, что такое IT. Они на компьютере в карты играют. Это люди другого поколения, другого века. А молодые ребята в IT-сфере заказы получают уже в основном из Европы, США, Канады.

- Подождите, но тракторы, например, нужны России.

- У нас был еще часовой завод, механические часы выпускал. Там сидели красивые девочки. И тоже говорили: а что мы будем делать с нашим часовым заводом? Ничего. Скорее надо заняться электротранспортом. И еще роботами. Под Минском во время СССР создавался мощный центр по производству роботов. СССР развалился, и центр тоже…

- Ну тогда скажите честно - рабочие забастовками ускоряют свое увольнение?

- Это подход классического коммуниста: ужас, рабочие потеряют работу! Когда вместо машинного бюро и секретарш появились компьютеры, что стало с машинистками? Хотя, конечно, закрывать заводы – дурость. Там работает масса хороших инженеров, маркетологов...

Работники Минского тракторного завода вышли на митинг против результатов выборов. Фото: REUTERS

«РОССИЯ — НАШ «СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК»

- Москвой и Минском была построена модель, которая худо-бедно работала. Таможенный союз, например.

- Хороший проект. Свободное движение капитала, рабочей силы, товаров. Никто никому мешать не будет.

- То есть Белоруссия от России не отойдет?

- А зачем? Россию в шутку можно назвать «сырьевым придатком Беларуси». Хороший придаток.

- То есть россиянам не стоит переживать – Россия не потеряет союзника?

- За Беларусь не надо переживать, ребят. Принципиальная ошибаются те, кто ставит Беларусь на одну доску с Украиной.

- Почему нет?

- Беларусь никогда не была моно-ориентированной страной. Экспортные векторы всегда были и на Восток, и на Запад. И России выгодно сотрудничать с нами, делать совместные предприятия. Столько можно сделать вместе! К примеру – в России есть хоть один завод по выпуску электромобилей? Ни одного. Маленькая Грузия, которая вообще плохо знает, что такое промышленность, заканчивает строительства завода на 40 тысяч электромобилей в год. Другая эпоха наступает!

Сторонники Лукашенко также вышли на улицы белорусских городов. Фото: EAST NEWS

«У КОГО КУРС НА ЕВРОПУ — ПУСТЬ ТУДА И КАТИТСЯ»

- А если в Белоруссии верх возьмут прозападные политики с лозунгами «За Евросоюз, за европейскую семью!»?

- Ну, тем дуракам, кто попытается взять резкий курс на Европу, я лично куплю билеты и нехай они в Брюссель катятся. С такими вещами шутить нельзя.

Да и эпоха «Запад поможет» уже прошла.

- Вы уверены? Желающих повернуть Белоруссию на западный курс среди оппозиционеров очень много.

- А кто мешает Москве работать с Беларусью? Ребята, работайте! В любом случае мы с Россией должны сохранить все экономические отношения. Разве что стоит уменьшить покупки энергоносителей. Нам, к примеру, нефти нужно всего лишь 7 миллионов тонн…

- Что? Вам не нужна наша нефть?!

- А почему, по-вашему, в Беларуси два нефтезавода с мощностью 30 миллионов тонн, с учетом, что нефтепродукты рентабельны, если продаются не дальше, чем за 500 километров. Их построили для обеспечения топливом победоносно наступающей советских армии и группы войск в Германии. Я много писал и говорил - отдайте нефтеперерабатывающие заводы русской армии. Продайте России.

Основная часть митингующих на площадях крупных белорусских городов - молодежь. Фото: REUTERS

«ПАРТИЗАНЫ МЫ. НЕ ХОТИМ ЗАПАДНОГО КАПИТАЛИЗМА»

- Кстати, российский бизнес в Белоруссию боятся пускать.

- Я думаю, надо наоборот — я «за» двумя руками. Я все-таки профессиональный экономист, работал в Вашингтоне во Всемирном банке, в университетах Германии, в Китае, и этот вопрос изучил. Российский капитал должен бы чувствовать себя в Беларуси лучше.

- А западный?

- Ему будет плохо. Белорусы не очень-то его любят. У нас были китайцы с Тайваня, французы, из других стран – и все заканчивалось одинаково плохо. Работники предприятий такой устраивали кордебалет, что иностранцы бежали отсюда…

- Почему?

- Партизаны мы (смеется). Люди не хотят того капитализма, который сейчас на Западе. Чем Беларусь отличалась от других республик в Советском Союзе? Высокой этикой труда. И сейчас не надо ориентировался на крестьянскую, деревенскую, малоразвитую личность, не замечая, что страна изменилась. Мой сын, например, заканчивает гимназию, из 15 мальчишек, его одноклассников, 14 хотят идти в программисты.

- Если Белоруссии придется заключать с Россией «равноправные государственные договоры», то и условия будут рыночные. Без дотаций.

- Торговать по рыночным ценам чрезвычайно выгодно. Помню, еще венгерские экономисты в 70-х годах писали, что дешевая нефть ведет к тому, что экономика становится неэффективной. Ведь к чему приводит неконкурентное производство - в Беларуси затраты на энергоресурсы 12-13% в цене товара. Это очень много! Неэффективно много.

На улицы Минска вышли тысячи митингующих Фото: EAST NEWS

«К МОЛОДЫМ С СОПЛЯМИ И КРАСНО-БЕЛЫМ ФЛАГОМ ЗДЕСЬ ОТНОШЕНИЕ ОСТОРОЖНОЕ»

- Вы недавно заявили, что оппозиция не придет к власти.

- А кто у нас оппозиция — Светлана Тихановская? Она даже не будет изображать из себя серьезного политика. Никто не поверит.

- Хорошо, поищем разумных людей. Бабарико?

- Он как банкир сработал плохо. Подставил под разорение свой же банк. Я банкиров знаю много – в числе них мои бывшие студенты. И когда Бабарико вдруг выдвинулся в президенты, у меня первая версия была - на парня набрали компромат.

- Вот и Лукашенко так говорил...

- Видимо, не врал.

- А Цепкало?

- Ну, Валера публиковался в моем журнале… Да, выпускник МГИМО, но он туда поступил сразу после службы в армии. Как у него это получилось? В армии была такая хорошая подготовка?

- Что это значит?

- Что ему, видимо, дали для поступления волшебную характеристику… Такую рекомендацию в простой воинской части не получишь.

- Хорошо, кто там из кандидатов еще остался...

- А зачем мы их перебираем? В правительстве Беларуси уже работают хорошие специалисты, многие из которых мои студенты. Выпускник того же МГИМО Роман Голубченко - премьер-министр. Абсолютно грамотный человек. В Беларуси есть уважение к профессионалам.

- Вы, я вижу, оптимист. Хотя многие белорусы готовятся к ухудшению жизни после всех этих «революций». Опять же — что с колхозами вашими будет?

- В них уходит 15% нашего бюджета. Колхозы пусть работают, у нас где-то процентов 30 из них устойчивых…

Да и потом - реформы в 1991 году действительно были трагедией, сейчас другое время.

Есть, конечно, молодые с соплями в голове и с бело-красным флагом (флаг, с которыми оппозиция ходит на протесты, - ред.) в руках, но белорусы к ним относятся, поверьте, осторожно.

Светлану Тихановскую трудно воспринимать как серьезного политика Фото: REUTERS

ДРУГИЕ МНЕНИЯ

Российский экономист Михаил ДЕЛЯГИН:

Им захотелось в 90-е? Миллион белорусов уедут в Россию!

- Устраивая забастовки, белорусские рабочие занялись уничтожением своей экономики. Они привыкли, что государство о них заботится, обеспечивает им занятость, соцзащиту, порядок на улицах. Им захотелось в 90-е годы? Они получат 90-е годы, только не как в России, а как на Украине и в Молдавии. А Россия получит, я думаю, порядка миллиона работящих людей из нынешнего населения Белоруссии, которое всего 9 миллионов. Какую-то часть получит Польша. Думаю, полмиллиона. Население Белоруссии в течение 10 лет может сократиться вдвое. Так что лучше бы белорусам не бастовать, а подумать как провести спокойно реформы в экономике.

Российский политолог Евгений МИНЧЕНКО:

Белоруссия получала в помощь от России четверть своего ВВП! Сейчас - 10%

- В Белоруссии двойной кризис - экономической модели и «многовекторной» геополитической. Это взаимосвязано. Россия за последнее время неуклонно снижала объем прямой и косвенной поддержки экономики Белоруссии. В какой-то момент этот объем доходил до 27% от ВВП Белоруссии. Безумные цифры! Сейчас, после того, как Белоруссия притормозила дальнейшую интеграцию Союзного государства, выбрав «многовекторность», российская поддержка снизилась до порядка 10%. Тоже очень много. Но белорусская экономика с ее госрегулированием уже начала чувствовать себя некомфортно. Что будет дальше, после волны забастовок, да еще если страна повернет на Запад или продолжит свою «многовекторность» - сложно даже представить.

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