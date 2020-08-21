Билла Клинтона засняли с одной из массажисток педофила Эпштейна

В педофильском скандале Эпштейна появилось фото, на котором юная Чонта Дэвис (на фото справа, снимок 2020 года) массирует шею экс-президента Клинтона. Фото: EAST NEWS

Следствие по делу американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна официально прекращено в связи со смертью подозреваемого, но оно продолжается в отношении его подруги Гислейн Максвелл, суд над которой начнется летом будущего года.

Теперь оно располагает фотографиями, на которых видно, что экс-президенту США Биллу Клинтону массирует шею юная Чонта Дэвис.Дэвис входит в число главных обвинителей Эпштейна и Максвелл. Она рассказала, что в течение многих лет была секс-рабыней Эпштейна.

Фото датировано 2002 годом, и было снято в личном самолете Эпштейна, прозванным «Лолита-экспресс». На нем Клинтон отправился в Африку вместе с актерами Крисом Такером и Кевином Спейси в рамках гуманитарной акции по борьбе со СПИДом. Из-за длительного перелета у Клинтона затекла шея, и Дэвис, непонятным образом оказавшаяся в самолете, массирует шею знаменитому пассажиру.

Пикантность фото заключается еще и в том, что оно было сделано в день, когда Хиллари Клинтон выступала на общенациональном съезде Демократической партии США.

Хиллари Клинтон в 2002 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Характеризуя Клинтона, Дэвис ранее отмечала, что он был «идеальным джентльменом» и «не принимал никакого участия в грязных играх».

В прошлом году офис Клинтона заявлял, что бывший президент США «ничего не знал об ужасных преступлениях, в совершении которых обвинялся Джеффри Эпштейн, встречался с ним только дважды в жизни, и к моменту выдвижения обвинений не общался с Эпштейном более 10 лет».