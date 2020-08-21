"Многострадальный бюст": Лера Кудрявцева в розовом купальнике нежится в бассейне с дочкой

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 2018 году в 47 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева опубликовала серию пляжных фото с отдыха в Турции. 49-летняя телеведущая укатила на курорт вместе с дочкой Машей.

Лера Кудрявцева души не чает в дочке Маше. На турецком побережье телеведущая с наследницей купаются в море и бассейне. Каждый день Лера радует поклонников красивыми снимками с отдыха из Белека.

На одном из фото теледива предстала в ярко-розовом купальнике, подчеркивающем ее бюст. Она и дочка нежатся в бассейне. Подписчики в комментариях не скупились на комплименты маме и ее дочке. "Лера, красотка!", "Грудь такая красивая стала", "Многострадальный бюст, сколько ж вы натерпелись с ним", "Фигура супер", "Груди огонь", "Лере 25 лет", "Как тебе это идет! Такая нежность и красота! И любовь!", "Зачем увеличивали бюст? Он прекрасен", - восхищается публика.

На днях Лера делилась радостью - ей удалось поплавать в море вместе с Машей. До этого девочка боялась. А накануне Кудрявцева продемонстрировала еще одно новое умение дочери. Ведущая показала первую фотографию, сделанную Малюткой на отдыхе.

Напомним, Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 2018 году в 47 лет. Как утверждала Лера, дочь Машу она родила и выносила сама, не прибегая к услугам суррогатной матери. По словам телезвезды, она сделала ЭКО. Причем первые два раза манипуляции успеха не имели. Долгожданная беременность наступила только после третьей попытки. Кудрявцева рассказала, что прошла через личный ад на пути к беременности, она боялась даже сглаза. Отцом Маши является хоккеист Игорь Макаров, который младше Леры на 16 лет. Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива семь лет.

В конце 2019 года Лера Кудрявцева почти месяц лежала в больнице. Со звездой случилась беда - у нее лопнула силиконовая грудь, поэтому понадобилась срочная операция. Однако теперь все печали позади. Поклонники не раз отмечали, что телеведущая заметно помолодела после того, как избавилась от пышного бюста.