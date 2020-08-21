Состоянием здоровья Алексея Навального озаботились лидеры иностранных государств

В ФРГ готовы принять Алексея Навального на лечение Фото: Борис КУДРЯВОВ

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в одной из больниц Омска, вызывают повышенный интерес со стороны некоторых мировых лидеров.

О происшествии проинформирован президент США Дональд Трамп. На брифинге он заявил, что «США следят за этим». Также глава американского государства намерен изучить готовящийся доклад об причинах приступа Навального.

В ФРГ готовы принять Алексея Навального на лечение.

«Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в наши больницах», - сказала немецкий канцлер Ангела Меркель, выразив озабоченность состоянием здоровья Навального.

Это заявление глава правительства Германии сделала на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также предложил от лица своей страны помощь Навальному и его семье.

«Мы готовы оказать всякую возможную помощь - с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища», - заявил президент Франции, добавив, что и ФРГ, и Франция требуют проведения расследования обстоятельств заболевания Навального.

Призвала провести тщательное расследование и ООН. Представитель генерального секретаря Объединенных Наций Стефан Дюжаррик подтвердил, что в организации с обеспокоенностью следят за сообщениями о состоянии здоровья Навального. Он также отметил, что произошедшее должно быть полностью расследовано.

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