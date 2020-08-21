Причины комы Алексея Навального: врач-эндокринолог объяснил, как нарушения обмена веществ могут привести к потере сознания

Алексей Навальный находится в омской больнице в состоянии комы. Фото: REUTERS

Главврач омской больницы, где находится в состоянии комы Алексей Навальный, назвал рабочий диагноз политика. По словам Александра Мураховского, потеря сознания связана с нарушением обмена веществ, возможно, с резким снижением уровня сахара в крови. Как и при каких условиях возникают такие состояния, кто в группе риска? Об этом «КП» рассказал врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

«ВОЗМОЖНЫ ТРИ ВАРИАНТА»

- Привести к коме могут три состояния, связанные с патологическим (нездоровым. - Ред.) изменением уровня глюкозы в крови, - поясняет эксперт. - Два из них возможны только у больных диабетом, в том числе при дебюте этого заболевания. И еще одно может возникнуть, что называется, на ровном месте.

Первый вариант причины комы — диабетический кетоацидоз. По сути это отравление организма (у Алексея Навального как раз подозревали признаки отравления. - Ред.). В какой-то момент жизни у человека может манифестировать, то есть впервые проявиться, диабет 1-го типа. Как правило, это случается до 30 лет, но возможны и случаи в возрасте до 50 лет. Также у человека может уже быть диагноз диабет 1-го типа, но пациент по каким-то причинам своевременно не вводит инсулин, неправильно рассчитывает дозу, пользуется иглами дольше положенного и т. д. Причин может быть много, но суть в том, что в организм перестает поступать инсулин. В его отсутствие глюкоза из крови не может попасть в ткани. Они начинают голодать и разрушать жиры, имеющиеся в организме. При масштабном распаде жиров в крови растет уровень кетоновых тел, они закисляют кровь, критично нарушаются ее свойства. В таких условиях мозг не может нормально работать, человек теряет сознание, наступает кома.

Важно иметь в виду, что кетоацидоз может сопровождаться болью в животе, тошнотой, рвотой. То есть его симптомы могут быть как похожи на отравление, так и давать полную имитацию аппендицита. Поэтому очень часто эту патологию изначально принимают за хирургическую, ставится вопрос об удалении аппендицита. В то время как на самом деле главная задача — измерить уровень глюкозы в крови и нормализовать его с помощью введения необходимого количества инсулина и регидратации (восполнения потери жидкости. - Ред.). После этого человек обычно достаточно быстро приходит в себя.

Омская больница, где находится Алексей Навальный Фото: REUTERS

ПЕРЕДОЗИРОВКА ИНСУЛИНА ИЛИ ОПУХОЛЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

- Второй вариант, когда человек может потерять сознание и впасть в кому — гипогликемия, то есть критичное снижение уровня глюкозы в крови, - продолжает Юрий Потешкин. - Как правило, речь идет о падении сахара ниже 2,5 ммоль/л, хотя, возможны и случаи потери сознания при показателе ниже 3,3 — 3,5 ммоль/л.

- Отчего бывает гипогликемия?

- Чаще всего она бывает при диабете 1-го или 2-го типа в случае передозировки инсулина и других сахароснижающих средств. Пациент может не рассчитать дозу, сделать инъекцию, забыть и снова ввести инсулин и т.д. Для потери сознания нужно очень сильно превысить дозу. Или ввести инсулин и вовремя не поесть, из-за чего опять же критично упадет уровень сахара в крови.

Если говорить про недиабетические причины, то одна из них — инсулинома. Это опухоль в поджелудочной железе, из-за которой чрезмерно растет выработка инсулина в организме и падает уровень глюкозы. Такие пациенты, как правило, все время хотят есть, часто набирают вес (хотя и не всегда). Если человек не ест более двух часов, то сахар в крови падает настолько, что возможна потеря сознания. Но после нормализации уровня глюкозы состояние довольно быстро восстанавливается.

Немецкие врачи прибыли в Омск на самолете санавиации. Фото: REUTERS

ВАРИАНТ № 3 — САМЫЙ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ

- Может ли стать причиной потери сознания и комы долгое голодание?

- Да, но только если более-менее здоровый человек голодал больше трех дней. В некоторых случаях, например, если у пациента есть цирроз печени, гипогликемия и потеря сознания возможны и при более коротком сроке голодания.

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