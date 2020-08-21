Журналиста посадили в автозак за неудобный вопрос Тихановской в Литве

В начале, как это принято, Тихановская произнесла небольшую речь Фото: REUTERS

Отвечала Тихановская не по бумажке, и даже порой на неплохом английском. Но так односложно, что вопросы оказались любопытней ответов. Именно по этим вопросам и можно понять - что ждет Европа от белорусской оппозиционерки.

В начале, как это принято, Тихановская произнесла небольшую речь:

“Мы белорусы мирные и спокойные люди. Но сегодня страна проснулась. Насилие должно прекратиться, политзаключенный выпущены, а выборы проведены заново”.

И перешли к вопросам журналистов. Вот краткая стенограмма .

- Когда вы планируете вернуться домой?

- Я очень хочу вернуться на Родину. И вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности.

- Опасаетесь ли вы того, что российское руководство может вмешаться в процессы в Белоруссии?

- Я призываю все страны мира уважать суверенитет Республики Беларусь.

- Вы будут выдвигать свою кандидатуру, если будут перевыборы?

- Пока вопрос даже не стоит. Главная задача добиться проведения честных перевыборов.

- Как вы относитесь к санкциям против Белоруссии?

- Я хочу сказать спасибо всем странам, которые поддерживают мою страну и стремление белорусов отстаивать свои права. Но я повторюсь, призываю все страны уважать суверенитет Республики Беларусь.

- Сколько вы будете продолжать устраивать демонстрации?

- Это покажет только время...

- Быть оппозиционным лидером опасно. Вон что случилось с Навальным.

- Я не готова обсуждать этот вопрос сейчас .

- Чего вы ожидаете от Литвы, Польши и Украины?

- Мы благодарны каждой стране, которая поддерживает белорусский народ . Мы благодарим белорусские диаспоры в разных странах, которые поддерживают нас.

- Меркель звонила Путину, Макрон звонил Путину. А были ли попытки связаться с вами со стороны европейских лидеров? И знает ли ваш супруг, что вы сейчас в Литве?

- Попыток связаться со мной не было. И мой супруг знает, что я нахожусь за рубежом и рад, что мы в безопасности.

- Белорусские женщины очень смелые и сильные Вы, Алексиевич? Где источник силы белорусских женщин?

- Я почувствовала такую поддержку нашего народа, что это дало мне сил.

- Вы можете рассказать про ночь, когда вы уехали в Литву?

- Я не готова сейчас это обсуждать.

- Пока не выглядит, что Лукашенко собирается сдаваться? Как заставить его это сделать? И поддержали ли бы вы протестующих, если они пойдут штурмом на правительственные здания?

- Я поддерживаю всех протестующих, которые настроены мирно. Знаете что, я очень надеюсь, что руководство услышит свой народ. Нам всегда говорилось, что президент любит свой народ. И то, что он видит сейчас, ясно дает ему понять, что люди хотят перемен.

Это были практически все вопросы и все ответы Тихановской . Но не успела она уйти, как встал журналист из издания «Летувос Ритас» и возмутился, что ему не дали задать вопрос на пресс-конференции - почему, по мнению Тихановской, из 8000 опрошенных в Белоруссии людей ее поддержали лишь 13%? Модератор пресс-конференции тут же призвал “не снимать провокатора”.

Тогда журналист закричал:

- Вы обманываете литовский народ! Говорите факты и правда восторжествует!

В итоге, когда он вышел с пресс-конференции, его уже ждал наряд полиции, который посадил журналиста в автозак и увез… Но это был правильный автозак, европейский, не то что в Минске...

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