"У меня будет другой адвокат": Ефремов разжаловал Пашаева в помощники

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов в Пресненском суде Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 21 августа, должен был состояться допрос актера Михаила Ефремова. Но как только ему дали слово, случился неожиданный поворот.

- Меня убеждали, что у нас самый честный суд. Я своим адвокатам поверил, а зря. Тут издевались над нашими свидетелями. Вчера человеку с плохим зрением показали маленький экран. А что за улыбки Добровинского, это недопустимо. Их пятеро, а нас трое. Они смеются над моими адвокатами. У меня будет другой адвокат, который хорошо учился, а они останутся помощниками, - заявил Михаил Ефремов.

Говоря языком протокола, актер заявил адвокатам отвод. Пашаев тут же стал оправдываться, мол, Ефремову показалось, что суд именно его ненавидит.

Судья предложила актеру помощь в поисках нового адвоката.

- Не надо у меня есть знакомые. Я уже сделал несколько звонков, - сообщил актер.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский сразу прокомментировал такое решение обвиняемого.

- Я думаю, что Пашаев как был так и останется, и это просто ход.

- Никто ничего не делает в суде. Все наши ходатайства отклоняли. Сегодня отказали в экспертизе подушки безопасности. В этом тоже отказали. Это беспредел просто. Нас просто загоняли в угол, чтобы он отказался от наших услуг. Это его право. Он чувствовал, что судью я раздражаю, - заявил после суда Эльман Пашаев.

Кроме того Пашаев прокомментировал суммы денежных переводов. Напомним , ущерб оценили в 200 тысяч рублей каждому из четырех потерпевших.

- Им и это много. Это не семья. Они не жили вместе, - сообщил Пашаев.

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