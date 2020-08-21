Профессиональные боксёр Александр Поветкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Александра Поветкина 22 августа будет последняя возможность получить титульный бой. В субботу он бьется с Диллианом Уайтом за звание временного чемпиона по версии WBC. Но главный приз в этом поединке – возможность потом получить бой за полновесный чемпионский титул либо с Тайсоном Фьюри, либо с Деонтеем Уайлдером. Но у 40-летнего Поветкина не так много шансов на победу в ближайшую субботу. А поражение практически поставит крест на его мечте когда-нибудь заполучить золотой пояс.

Шансы Уайта

Все говорит за Диллиана Уайта перед боем. Он моложе на 8 лет (британцу – 32 года. Поветкину – 40), он тяжелее почти на 13 кг (Диллиан весит 114.9 кг, Русский Витязь – 102 кг). Он выносливее, у него отличный удар и много разных других преимуществ. Так что у букмекеров ставки на победу Уайта оцениваются с коэффициентом 1,3, на победу Поветкина – 3,7. И все специалисты в основном спорят в каком раунде ляжет Александр.

Статистика Уайта хороша: 27 побед в 28 боях. То самое единственное поражение он потерпел от Энтони Джошуа. Кстати, Джошуа бил и Поветкина тоже. Но когда сейчас у Энтони попросили дать прогноз на грядущий бой, он был оригинален: решение о победителе будет принято по очкам.

Это лестное для Александра пророчество. Возможно, Джошуа не так хорошо ценит прогресс Уайта. С того самого поражения прошло уже 5 лет, и Диллиан за это время успел одержать 11 побед. Он бил Дерека Чисору, одолел Джозефа Паркера, и готов продлить свою впечатляющую серию. Желательно – нокаутом, все-таки британец – очень приличный панчер.

Британский боксер Диллан Уайт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шансы Поветкина

Но, возможно, Джошуа не так уж неправ. Поветкину – 40, он давно прошел свои лучшие времена, потерял скорость, а с ударом у него никогда не было все замечательно. Но при этом техника у Александра вполне на уровне. В отличие от того же Уайта.

Коме того, Диллиан – довольно медлителен. И никто не понимает, как бойцы пережили это корнавирусное время, какие возможности у них были для подготовки. Так что существует вероятность, что Уайт сейчас не на пике своих возможностей. А это шанс доя опытного Русского Витязя.

Для него это один из заключительных боев. Нет, Поветкин пока не говорил, что собирается на покой, да и каждой поединок приносит ему и его команде прядка 600 тысяч долларов. Но здесь не деньги будут его основной мотивацией. На протяжении всей своей карьеры Александр бился за то, чтобы получить шанс стать чемпионом. Не отказывался от боя с Владимиром Кличко, зная, что почти не имеет шансов на победу. Потом снова взбирался по рейтингу, но третье поражение уже окончательно переведет его в разряд «уезжающих с ярмарки».

Прогноз на бой

Но если отбросить всю лирику и симпатии, то стоить ждать от Александра бодрого начала. Но затем более молодой соперник должен измотать ветерана, и где-то после 9-го раунда досрочно закончить бой в свою пользу.

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Прямая трансляция Поветкин – Уайт 23 августа в 0:15 мск на канале РЕН ТВ

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