Потребительская активность россиян восстановилась после пандемии

Банк ПСБ зафиксировал тенденцию к восстановлению торговых оборотов после пандемии. За июль они выросли на 22% и превысили показатели марта, который отличался высокой потребительской активностью. Напомним, тогда россияне, опасаясь ухудшения экономической ситуации на фоне распространения пандемии, активно закупали товары первой необходимости, бытовую технику и продукты.

- Июльская динамика позволяет делать выводы о тенденции к восстановлению розничной торговли и потребительской активности после коронакризиса, - говорится в сообщении банка.

Исследование было проведено на основе обобщенных данных по торговым оборотам 15 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей - клиентов ПСБ по торговому эквайрингу.

Примечательно, что в июле наибольшие темпы роста продемонстрировали продовольственные товары. Торговые обороты в сегменте «Продуктовые магазины» выросли на 24% по сравнению с «докоронавирусным» мартом.

- Восстановление потребительской активности сопровождается изменением структуры спроса - быстрее всего россияне восстанавливают прежний уровень расходов на продукты, - делают вывод в ПСБ.

Сфера «Салоны красоты» в июле показала рост только на 9%, что можно объяснить как продолжением режима удаленной работы, так и более осмотрительным поведением людей на фоне пандемии. Кроме того, многие россияне еще в апреле открыли дачный сезон в связи с режимом изоляции, и пока не собираются возвращаться в город, что оказывает влияние на обороты индустрии красоты.

Небольшой рост на 4% в сфере «Техника» объясняется тем, что эта сфера прошла уже две волны потребительского спроса. В марте - когда люди, опасались роста курса доллара. И в апреле - когда переход на удаленный режим работы вызвал всплеск спроса на ноутбуки и офисную технику, которую покупали для выполнения работы из дома.

Среди аутсайдеров: сегменты «Туризм» (минус 14% по сравнению с мартом 2020 года) и «Аптеки» (минус 43%). Первое было ожидаемо на фоне действующих ограничений на внешний туризм и отказ россиян от дальних поездок из-за боязни заразиться и из-за желания сэкономить деньги.

А вот резкое падение спроса на лекарства обусловлено как сезонным фактором (летом люди болеют меньше), так и отсутствием ажиотажного спроса на маски и антисептики. Однако осенью можно ожидать роста оборотов данной сферы, считают в ПСБ.