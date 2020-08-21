Если бы существовала опасность, она бы заговорила: почему молчит жена Навального

сейчас, единственным законным представителем Алексея Навального является только его жена. И по закону, и «по жизни». Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Все происходящее вокруг Навального с самого начала приобрело отчетливый привкус безумия, а в лучшем случае – истерики.

Причем истерики, как правило, демонстративной. Когда люди вроде бы и действительно не контролируют свои эмоции, но эта «неконтролируемость» всегда очень сфокусирована и выглядит очень «благородно».

Соратники Навального, подлинные и мнимые, второй день куют свой собственный политический капитал, тем более, что сам Алексей Анатольевич в здоровом состоянии активность однопартийцев жестко контролировал и пиариться за счет своего персонального бренда дозволял в очень ограниченных масштабах и только тогда, когда для этого была политическая целесообразность. Так прошлым летом фронтменом московских протестов стала Любовь Соболь, но, как только игра была сыграна Соболь немедленно выпала из информационной повестки.

Сейчас же возникла уникальная ситуация, когда любой может «толкнуть речь» на фоне двери с надписью «Реанимация», даже если съемка происходит в ближайшей ветеринарной клинике.

Все комментируют, обличают режим, требуют к ответу Путина, ставят диагнозы, опровергают диагнозы, проклинают, проводят параллели и грозят судом истории. Уже к исходу первого дня происходящее стало похоже на сходку бродячих артистов, ищущих выгодного ангажемента на ближайший театральный сезон.

Хотя, совершенно очевидно, что сейчас, единственным законным представителем Алексея Навального является только его жена. И по закону, и «по жизни».

Любые заявления по поводу возможного продолжения лечения в России или не России, возможности транспортировки, взаимодействия с государственными органами может делать только Юлия Навальная. Все остальные – просто случайные люди, которые не решают ничего и являются – никем.

Простой вопрос – «Почему Юлия Навальная не делает заявлений по текущей ситуации?» вызывает презрительные комментарии, самый вежливый из которых звучит примерно так:

- Вы – просто мерзавец. У нее муж – между жизнью и смерть, а вы требуете от нее каких-то заявлений. Как вам не стыдно?!»

Это наивно до полной инфантильности.

Во-первых, из Юлии Навальной «ковали» Тихановскую задолго до того, как Светлана Тихановская появилась. Политической карьере Навального уже более 10 лет. Строго говоря, он «женат на революции». Я понимаю, что это не так, и что параллели с Лениным или большевиками выглядят совершенно анекдотично, но факт остается фактом. Его деятельность давно уже стала для семьи рутиной. А сформированный инстаграмом образ идеальной семьи единомышленников, лучших друзей, крепкой ячейки общества будущего, предполагал несколько иной образ вовлеченности и общности интересов.

И вместо этого – глухое молчание семьи и стыдная суета соратников.

Юлия Навальная со вчерашнего должна была быть на всех каналах, включая ютуб. Только она и именно она должна была комментировать все происходящее, тем более, если она была уверена в том. Что ее мужу грозит реальная опасность.

Не имеет даже значения, насколько кто разделяет взгляды Алексея Навального. В любом случае, беда, случившаяся с ним очень важна для всего общества и о ней нужно говорить вслух. И общество, и семья Навального заинтересованы в подробнейшем обсуждении в режиме реального времени каждой детали. А фраза "Подождите, пока он\она придет в себя" - аргумент несерьезный.

Более того, это молчание семьи и сопутствующий ему информационный шум «оппозиционеров», гарантировано будет потом использовано против Навального.

Почему молчали? Почему не настояли на эвакуации в немецкую клинику? Почему не включили общественный ресурс «на полную»? Кто вбрасывал фейки? С какой целью? Что хотели скрыть?

История с Алексеем Навальным, действительно, получилась очень токсичной. В прямом и в переносном смысле тоже.

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