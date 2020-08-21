Институт океанологии РАН подвёл первые итоги трехлетнего проекта по изучению черноморских дельфинов

Фото: Пресс-служба ИО РАН

Ученые Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН провели он-лайн лекцию, посвященную результатам трехлетнего проекта исследований черноморских дельфинов. Поддержка проекта по изучению и мониторингу морских млекопитающих Черного моря - часть масштабной экологической программы «Роснефти».

Фото: Пресс-служба ИО РАН

Обратим внимание, что первая морская экспедиция по изучению условий жизни дельфинов в рамках этого проекта состоялась в сентябре 2018 года. До этого момента полноценные исследования этих животных не проводились с 80-х годов прошлого века.

Фото: Пресс-служба ИО РАН

На сегодня в рамках проекта проведены две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около 1000 км. Впервые после 30-летнего перерыва был проведен масштабный авиаучет черноморских китообразных, охвативший северо-восточную часть Черного моря, береговые обследования побережья, а также широкий спектр лабораторных исследований. Кроме того, впервые был применен метод автоматического фотоучета черноморских дельфинов.

Фото: Пресс-служба ИО РАН

По итогам морских экспедиций построены картосхемы сезонного распределения китообразных. Самым многочисленным видом, встречающимся по всей акватории, был дельфин-белобочка. Афалины в основном встречалась в двенадцатимильной зоне, а азовки регистрировались хоть и повсеместно, но гораздо реже остальных.

Численность китообразных в районе исследований, по предварительным оценкам, составляет порядка 17 тысяч особей. В том числе дельфинов-белобочек – свыше 12 тысяч особей, афалин – порядка 4 тысяч, азовок – чуть больше 1,5 тысяч.

Фото: Пресс-служба ИО РАН

Ученые ИО РАН продолжают лабораторные исследования биологических образцов, в том числе токсикологические, вирусологические, генетические и другие виды анализов.

Вас заинтересовала эта тема? Видеозапись лекции планируется разместить в разделе проекта «Дельфины Черного моря» на сайте Института океанологии РАН, а также на страницах института в соцсетях.