Россия не досчиталась мигрантов: приезжие из других стран больше не компенсируют вымирание нашего населения

мигранты больше не компенсируют ускоряющуюся естественную убыль населения России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстат опубликовал свежую статистику по смертности и рождаемости в России с января по июль этого года. Цифры оказались неутешительными. Население страны сокращается, а мигранты больше не компенсируют ускоряющуюся естественную убыль.

В целом по стране в I полугодии 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в I полугодии 2019 года - в 1,3 раза). При этом в 40 регионах страны это превышение составило 1,5-2,5 раза.

По данным Росстата, к 1 июля численность населения России составила 146,5 миллиона человек, сократившись за первое полугодие на 216 тысяч человек. При этом миграционный прирост лишь на 18,4% компенсировал естественную убыль населения.

Интересная статистика и по бракоразводным процессам. Выяснило, что в первом полугодии этого года было заключено на 91 тысячу браков меньше и оформлено на 76 тысяч меньше разводов, чем годом ранее.

- Рост смертности в первую очередь связан с пандемией коронавируса. Люди умирают не только от COVID-19, но и от других заболеваний, многие плановые операции откладываются. - пояснил «Комсомолке» демограф Владимир Тимаков. - Что касается рождаемости, то ее падение должно было замедлиться благодаря принятым властями демографическим мерам. Но на фоне коронавируса люди чувствуют себя в нестабильной обстановке. Думаю, к началу следующего года мы увидим еще большее снижение рождаемости. И чем дольше продлится пандемия, тем больше будет демографический провал.

По словам Тимакова, снижение числа браков и разводов тоже закономерно: в пандемию людям не до свадьбы, толком ведь и не отпразднуешь. Разводиться в любой кризис люди тоже не спешат: в трудное время лучше держаться вместе.

Миграционный прирост населения сократился на 63,6% (на 85 тысяч человек) . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нужны ли нам мигранты?

А что же с мигрантами? И тут статистика ушла в минус. Миграционный прирост населения сократился на 63,6% (на 85 тысяч человек) . Это произошло из-за снижения числа прибывших в Россию мигрантов и увеличения числа выбывших за ее пределы. Исключением из стран-участниц СНГ стали Украина и Туркмения. Миграционный прирост с Украиной увеличился на 16,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а с Туркменией на 1,2%.

- Можно было бы радоваться маленькому притоку мигрантов, если бы в России была высокая рождаемость. А у нас рождаемость падает опережающими темпами. В 2016-2017 годах, когда началось демографическое падение, мигранты полностью компенсировали естественную убыль нашего населения. А в последующие годы компенсировать перестали, потому что разрыв между рождаемостью и смертностью становился все больше. Важно, чтобы рождаемость начала расти. Мигранты — это риски. Заселим наши земли представителями другой культуры, а они захотят жить по своим порядкам и перекроить наши границы. Тогда что будем делать? - замечает Владимир Тимаков.

ООН признал крымчан россиянами Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ООН наконец признала крымчан россиянами

Практически одновременно с Росстатом данные о численности населения России огласила ООН. По ее оценкам, население нашей страны увеличилось за этот год на 2 миллиона человек и составило 145,9 миллиона человек. Это немного ниже, чем по данным Росстата. Но как же так получается, что у Росстата население России третий год подряд сокращается, а у ООН растет, да еще и на 2 миллиона человек?

По словам демографов, ООН, судя по всему, в 2020 году наконец включила в численность населения России жителей Крыма (не прошло и 6 лет). На полуострове как раз и проживают 2 миллиона человек.