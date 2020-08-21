«Миша, суд не театр! Будь мужиком, собирайся на этап»: На слушание к Ефремову привели пса в тюремной робе

Внимание журналистов персонажи привлекли моментально. Стали рассматривать надпись на спине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судебные заседания по делу актера Михаила Ефремова, который сбил насмерть человека в центре Москвы, все больше напоминают театральные сценки. Возле зала Пресненского суда 21 августа появился мужчина в джинсовой рубашке и длинным красным поводком. Рядом с ним по плитки шла собачка в тюремной робе. Внимание журналистов персонажи привлекли моментально. Стали рассматривать надпись на спине.

- Миша, суд не театр! Будь мужиком, собирайся на этап! Хватит ныть и отмазываться. С наилучшими пожеланиями Чарлик, - дословно, что значилось на спине собаки.

«Собирайся на этап» означает отправляться в колонию. С трудом верится, что собака это написала сама. Еще и оставила в конце свой никнейм в Инстаграме. Мы нашли. Это аккаунт собаки по кличке Чарлик. Тот самый рыжий кокер-спаниель, который разгуливал сегодня со своим хозяином возле Пресненского суда. «КП» поговорила с хозяином Чарлика. Мужчина по имени Леопольд является зоозащитником.

- Была такая акция спонтанная. Я немного в юридическом праве разбираюсь. Я смотрю по телевизору суды, понимаю, что абсурд просто, дальше некуда уже. Секретные свидетели какие-то, озоновые дыры, инопланетяне. Сказал Чарлику: «Давай пойдем народ просветим», - рассказал Леопольд, столичный зоозащитник.

Мужчина говорит, что тюремная роба для собаки у него была давно – в ней Чарлик уже ходил на другие «секретные» задания по освобождению животных, а надпись распечатали на принтере и прикрепили. Так что сборы в суд сегодня были спонтанными и быстрыми.

На слушание к Ефремову привели пса в тюремной робе Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы не смогли дома молчать. Ефремов тупо отмазывается. Сначала, когда авария произошла, был шок, стресс, он говорил, что виноват. А сейчас, он понимает, что реально может уехать на зону. Но и условно же не могут ему дать. Как так? Спустить на тормоза? И этот Пашаев (адвокат артиста) где взялся? Он какой-то клоун. Ему нужно помпончик на нос. Он хорошо пиарится, ему нравится пиарится на камеру, все его снимают – вот это я увидел. Надеюсь, что судьи грамотные, процесс публичный, нельзя просто так дело закрыть, а Ефремова отпустить, - говорит Леопольд.

Зоозащитник говорит, что это была единичная акция. Вряд ли он еще раз придет к суду. И другим не советует.

- У нас особой цели никакой не было. Мы просто прошлись. Чарлик высказал свою позицию. Понятно, что у Ефремова своя позиция тоже есть. Но он мозги свои пропил, что сейчас точно не понимает, что уже делать. И возле суда были какие-то тетушки, которые защищали Ефремова. Но очевидно же, какой смысл в этом? Он виноват. Есть видео. Куча всего, что он был за рулем. Если еще и судья поверит в эту чушь, что Ефремов не вел машину, то тогда я не знаю, что с российским правосудием, - говорит Леопольд.

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