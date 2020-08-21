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Экономика

Вызовы для современной экономической политики: быстрорастущие компании, зеленые технологии и отказ от наличных

Этой теме посвящен отдельный трек на форуме «Сильные идеи для нового времени»
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Четвертая промышленная революция создает очередной вызов для развивающихся стран.

Четвертая промышленная революция создает очередной вызов для развивающихся стран.

Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ изучили глобальные вызовы для современной экономической политики. Исследование было проведено в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который АСИ и Фонд Росконгресс проведут в Сочи 27-28 сентября. Разбор практик проводился для одного из треков форума – «Современная экономическая политика».

«Повсеместная цифровизация и Четвертая промышленная революция ставят перед экономическими властями многих стран схожие серьезные задачи. Странам необходимо найти свое место в быстро меняющемся мире. Мы объявили сбор идей, которые могли бы лечь в основу стратегии развития России на ближайшие годы. Теме современной экономической политики посвящен отдельный трек в рамках Форума АСИ и Росконгресса «Сильные идеи для нового времени». На нашу платформу для сбора идей idea.asi.ru уже поступило более 3800 заявок, в том числе более 630 идей в области экономической политики. Сбор заявок на платформе продолжается», – отметил заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Даниил Мальгин.

«Ключевая проблема обеспечения устойчивого развития российской экономики заключается не столько в ограниченном потенциале долгосрочного роста масштабного сырьевого сектора нашей страны, сколько в недостаточном качестве обрабатывающего сектора, в котором преобладают относительно простые производства. В этой ситуации достраивание национальных сегментов глобальных цепочек добавленной стоимости, «легкое» импортозамещение и модернизация трудоинтенсивных отраслей будут способствовать расширению внутреннего спроса при относительно небольших капиталовложениях. Особое внимание стоит уделить развитию отраслей с «коротким» технологическим циклом, в которых специфические знания и компетенции меняются относительно часто, а также переходу от поддержки отдельных отраслей и компаний к поддержке перспективных индустрий», – говорит директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев.

Одним из главных вызовов для правительств многих стран мира стал феномен быстрорастущих компаний, которые вносят определяющий вклад в создание новых рабочих мест и динамику отраслей. Один из ключевых факторов возникновения таких компаний – появляющиеся новые технологии, которые дают фирмам беспрецедентное конкурентное преимущество. В повестке экономической политики необходимо обсуждать не только то, как создавать условия для появления БРК, но и в каких секторах это делать более целесообразно с точки зрения формирования нового слоя компаний.

Четвертая промышленная революция создает очередной вызов для развивающихся стран – в случае, если им не удастся освоить новые технологии, неравенство между развитыми и развивающимися странами вырастет еще больше. Необходимо переходить от подходов включения в цифровизацию большей части экономики к цифровизации всей экономики и обсуждать готовность инфраструктуры, человеческого капитала, политики и регулирования, бюджетов на развитие.

Развивающимся экономикам для решения задач догоняющего и опережающего роста кроме непосредственного накопления компетенций необходимо решить задачи «умной специализации» на отраслях, которые обеспечат опережающее развитие. В качестве таких отраслей могут рассматриваться отрасли с коротким циклом, в которых время от изобретения нового продукта до его внедрения существенно короче. Это определяет отсутствие доминирования устоявшихся на рынке фирм и возможности для быстрого роста фирм-новичков. Необходимо, однако, обсуждать дизайн мер поддержки роста фирм в отраслях с коротким циклом, которые бы не нарушали стимулов фирм к инновационной деятельности.

Традиционно принято считать, что проблему «ловушки среднего дохода» (ситуацию, когда стране со средним уровнем развития недостаточно традиционных инструментов развития для перехода в категорию развитых) необходимо решать через диверсификацию отраслей в обрабатывающем комплексе. Между тем, некоторые свидетельства развития Малайзии и Чили на текущем этапе свидетельствуют, что определенных успехов можно добиться на основе развития ресурсоориентированных отраслей – нефтепереработки, производства пальмового масла в Малайзии и рыбоводстве, овощеводстве и лесном комплексе в Чили. Эта стратегия принципиально отличается от подхода к факторам опережающего роста на основе «отраслей с коротким циклом», однако также определяет, что ключевым фактором является накопление инновационных и технологических компетенций в выбранных отраслях.

Еще один вызов для экономической политики несут зеленые технологии и ответ на изменения климата: с одной стороны, необходимо повышать налоги на сектора с интенсивным использованием углерода, но эти сектора, как правило, трудоинтенсивны – а значит, это приведет к росту безработицы. Вопрос в том, может ли климатическая политика создать масштабный спрос на технологическое развитие, промышленное обновление и рост занятости в новых секторах.

В условиях сформировавшихся трех глобальных хабов мирового производства – ЕС, США и Китая, интерес представляет то, как выстраиваются взаимоотношения остального мира с тремя хабами. В долгосрочной перспективе это будет определять перераспределение глобальных экономических сил на мировой арене. Например, в Индии отмечается несколько волн нарастания сотрудничества то с США, то с Китаем. Определение приоритетов для международного экономического сотрудничества России по отношению к глобальным хабам (особенно, в ситуации взаимных экономических санкций) – важный вызов будущих десятилетий.

По результатам исследований, бумажные купюры в обращении, особенно высокого номинала, способствуют избеганию налогообложения и работе черного рынка. Кроме того, наличные деньги в обращении ограничивают монетарную политику – в частности, введение центральными банками отрицательных процентных ставок менее эффективно, когда инвесторы имеют альтернативу держать деньги в наличной форме. Пандемия коронавируса дала миру еще один аргумент против наличных денег – вирус может переноситься на бумажных купюрах. Хотя в дальнейшем не было подтверждено, что вирус переносится на купюрах, оценки показывают, что транзакции с наличными деньгами существенно сократились. Несколько центробанков уже разрабатывают идею цифровой валюты.

Возможности сбора и анализа больших данных и предиктивной аналитики меняют взгляды на капитализм и существование рынка. «Невидимая рука рынка» и неопределенность в поведении экономических агентов сменяются моделями, которые предсказывают спрос и предложение во все более подробном виде. Таким образом, капитализм наблюдения кардинально меняет классические идеалы рынка как неизвестного по своей природе. Потребность в больших данных и предсказательной аналитике особенно возрастает в условиях экономических шоков и возросшей неопределенности, какой, в частности, стала пандемия коронавируса.

Пандемия коронавируса увеличила роль государства в экономике. Растущая роль государства требует повышения эффективности работы государственных институтов и прозрачности распределения государственных средств. Необходимо также работать над сокращением укрытия от налогообложения, снижением коррупции.

Новая реальность заставляет экономики некоторых стран пересматривать приоритеты развития. Новая Зеландия в качестве ориентира рассматривает показатели счастья населения, Китай переходит к показателям качества роста – занятость, социальная защищенность, национальная безопасность. Такие меры могут, вероятно, нести негативный сигнал для глобальных рынков, однако в условиях высокой волатильности мировой конъюнктуры этот шаг важен с точки зрения адаптации экономической стратегии к новым условиям.

Полный текст исследования доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.

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