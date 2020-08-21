Михаил Ефремов будет менять адвокатов. Насколько затянется судебный процесс

Михаил Ефремов решил сменить адвоката Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итак, новость дня. Михаил Ефремов, которому за пьяное смертельное ДТП светит от 5 до 12 лет колонии, отказался от своих адвокатов. Об этом сам актер заявил сегодня в суде. По его словам, Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская останутся консультантами.

Что это означает и затянет ли процесс? Об этом мы побеседовали с адвокатом и полковником милиции в отставке Евгением Черноусовым.

- На самом деле, нет такого понятия в уголовно-процессуальном кодексе - «консультант», - говорит специалист. - Если Ефремов так сказал, это значит, у него будет новые адвокат или адвокаты. Он теперь должен написать ходатайство судье о замене адвоката и указать причину.

Эльман Пашаев больше не адвокат Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Смена адвоката затягивает процесс?

- На несколько дней. Если в дело вступили новые адвокаты, судья на заседании спросит их: сколько вам нужно времени на изучение материалов дела? По практике, просят до десяти дней. Судья даст 5-7 дней. При этом помимо самого уголовного дела новым адвокатам также должны предоставить протокол судебного разбирательства - это стенограмма всего процесса. Они ведь до этого на заседаниях не были.

- Этот финт со сменой адвокатов можно воспринимать как затягивание процесса?

- А что Ефремов от этого выиграет? Два дня домашнего ареста засчитываются за один день лишения свободы. По той стратегии, которую они с Пашаевым выбрали, он не признает свою вину, не высказывает раскаяния, не возместил потерпевшим ущерб. А ведь именно это было бы главными смягчающими обстоятельствами. При определенном раскладе судья даже мог дать ниже низшего и заменить реальный срок условным. Но сейчас это, конечно, невозможно. Хотя как знать, вдруг после общения с новым адвокатом Ефремов сменит тактику?

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