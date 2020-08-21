«Роснефть» и нацпарк «Русская Арктика» начали второй этап экспедиции на Землю Франца-Иосифа

Территория национального парка «Русская Арктика» составляет 8,8 млн. гектаров. В его состав входят северная оконечность Новой Земли с прилегающими островами и Земля Франца-Иосифа. Здесь обитают краснокнижные белый медведь, гренландский кит, кит-нарвал, атлантический морж, новоземельский олень, белая чайка, черная казарка, а также распространенные арктические виды животных и птиц.

В советские времена Арктику основательно замусорили – мало кто заботился о чистоте этих территорий. Во многих местах остались следы хозяйственной деятельности – ржавые металлококнструкции и остовы техники, разрушенные постройки, бытовой и строительный мусор, пятна от разливов топлива и масла.

В ходе второго этапа на острове Хейса ученые проводили наблюдения за состоянием загрязненных участков с помощью беспилотников, отбирали пробы грунта. Это позволит сравнить современное состояние загрязнённых участков на острове Хейса после «большой арктической уборки» с данными аэрофотосъемки, выполненной в том же месте три года назад. В лабораториях нескольких институтов ученые изучат грунт острова и выяснят, сколько в нем содержится нефтепродуктов и какие микробиологические сообщества в нем есть.

Специально для этого в институте физики Земли РАН было изготовлено оборудование для бурения, с помощью которого отобраны керны для определения глубины проникновения загрязнения. Такие работы на острове Хейса проведены впервые и будут продолжены в следующем полевом сезоне.

Ну а комплексный анализ полученных данных будет проведен в ходе третьего этапа проекта «Русская Арктика» в 2021 году. По итогам исследований будет составлена «дорожная карта», которая определит, как устранить загрязнения и рекультивировать грунты архипелага.

-На мой взгляд, такого рода проекты, показывают, с одной стороны то, что слова о возрождении интереса к Арктике и бережном отношении к её хрупкой экосистеме – это не просто слова, а практические действия, а с другой стороны демонстрируют, что крупные компании-недропользователи, которые работают в арктической зоне, по-настоящему ответственно относятся к своей работе. Они осознают, что нужно не только забирать ресурсы у Арктики, но и бережно относиться к региону, где эти ресурсы добываются. Я уверен, что результаты, которые будут получены, положат начало новому этапу, позволяющему переосмыслить присутствие человека в Арктике, - прокомментировал совместный проект «Роснефти» и «Русской Арктики» врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.