Геннадий Онищенко: Навального должны вывести из комы. А потом уже решать с лечением за рубежом

Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Геннадий Григорьевич, мы все переживаем из-за здоровья господина Навального. Скажите, судя по тем признакам, которые известны, опубликованы в печати, - что с ним могло произойти?
- Первое – это искреннее сочувствие господину Навальному и пожелание скорее выбраться из этой ситуации.
Что касается печати, я не знаю. Но те скудные данные, которые транслируются от имени медиков, занимающихся сегодня его лечением в омской больнице, - говорят о том, что это похоже на гипогликемическую якобы кому.
Хотя, наверное, нужно больше иметь данных.
Но дело даже не в этом. Вопрос - что произошло, вернее, этиологический фактор - это
до сих пор, по моей оценке, задача со многими неизвестными.
Но факт того, что Алексей
Навальный находится в коматозном состоянии и на управляемом дыхании…
- Если можно, подробнее, пожалуйста.
- Бывает медицинское введение в коматозное состояние, то есть специально это делают, чтобы у человека оно возникло, - потому что в этом состоянии больного легче сохранять и вести. (то есть, лечить. - А.Г.)
В данном случае (с Навальным. - А.Г.) речь идет о том, что он сам вошел в это состояние, причем достаточно быстро, находясь на борту летевшего самолета, который пришлось экстренно посадить в Омске.
- И что из этого следует?
- Больного, прежде всего, нужно вывести из этого состояния.
Почему я на этом настаиваю? Потому что сейчас раздаются голоса: а давайте немедленно его увезем в Германию, еще куда-то. Вот как раз это - самое опасное. Потому что сегодня, в таком состоянии, человека транспортировать нельзя. Хотя, есть сведения о том, что якобы прислан какой-то самолет из Германии (такие воздушные суда в Европе есть, имеются, в том числе, и у нас, - они оборудованы специальной дыхательной аппаратурой).
Но - наиболее правильной тактикой ведения этого случая было бы пригласить необходимых консультантов в Омск. Такое желание уже высказывалось и со стороны медиков Москвы, что они готовы поехать и проконсультировать.
- Уже прошла информация, что московские врачи вылетели в Омск.
- Поэтому, единственное, к чему призываю, - давайте, ради спасения жизни этого человека (он гражданин нашей страны), отодвинем политические мотивы. (А сегодня вокруг этого случая поднимается политический ажиотаж, что, дескать, «специально отравлен». ) Политика - это не лекарство.
По моим оценкам, никому эта жертва не нужна сегодня... Чтобы Навального кто-то специально отравлял. И, если нужна, то, наверное, тем людям, которых не удовлетворяет стабильность на политическом поле российского общества.
Но я возвращаюсь к врачебной проблеме.
- Да мы не далеко и ушли...
- Необходимо на месте разобраться, привезти туда все необходимые (если это нужно) медикаменты, вывести Навального из этого состояния. А потом – пожалуйста, пусть летит в Германию, в Европу, еще куда-то. Это уже будет его осознанное решение.
Самое главное сейчас – сохранить жизнь этому человеку.
- А вы не звонили в Омск?
- Понимаете, это будет неэтично.
- То есть, вы не скажете мне?
- Давайте предоставим возможность преодолеть свою часть пути врачам, а затем этим ЧП будут заниматься следственные органы, прокуратура, словом - компетентные организации...
- A лично вас что едет в этой истории особенно насторожило?
- Понимаете, вот есть некая соратница Навального, которая называет себя врачом-офтальмологом, она в числе первых включилась в этот процесс.
Но, поймите, не будучи у постели больного и являясь очень узким специалистом, явно не в этой области, - как она может давать какие-то категорические комментарии? Это просто не соответствует профессиональной этике.
- Геннадий Григорьевич, а этично ли это? В Сети съемки - кричащий Навальный. Кто-то снял в самолете, как он кричит от боли.
- Это неэтично, но это не в поле профессиональной этики врача. Если бы это снял врач, он бы заслуживал осуждения не просто вербального, но, может быть, даже понес бы юридическую ответственность за публикацию таких съемок. А то, что кто-то это сделал и опубликовал, - это пусть останется на его совести.
- Ну, хочется надеяться, что все будет нормально, и господин Навальный выздоровеет.
- Дай Бог ему здоровья.
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