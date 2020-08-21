«После смерти сделают святым». Зачем сторонники Навального раздувают слухи о его отравлении?

Желание вывезти Навального в Германию — это реклама в Западных СМИ Фото: Евгения ГУСЕВА

Не смотря на заявления врачей, оппозиционеры продолжают раздувать слух об отравлении Навального. Зачем им это нужно? Вместе с «КП» разбирался зампред Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов.

— По крайней мере, ни один сколько-нибудь объективный политаналитик не позволил бы себе утверждать, что Навальный хоть сколько-нибудь влияет на политическую повестку сегодня, — сказал Ворожцов. — Опыт однозначно показывает, что политики такого уровня вдруг становятся знаменитыми и влиятельными в основном только после смерти. Классический пример последнего времени – судьба Бориса Немцова, о котором почти все стали забывать, но неожиданно вспомнили после его трагической гибели.

Если бы действительно кто-то получил задачу расправиться с Навальным, то есть простейший механизм – COVID. Заболевание COVID, от которого никто не застрахован, и его последствия, которые тоже весьма тяжелые… Он уверен, что власти невыгодно травить Навального. А вот для его сторонников это версия самая важная.

— Правда никому неинтересна. Это вполне естественно, — отметил он. — Любая политическая сила ищет механизм, для того чтобы получить популярность. Быть жертвой – это одно, быть элементом естественного состояния человеческого организма – это совсем другое. О тебе никто не вспомнит, спонсорская помощь не придет, зарубежные политики не выступят, по телевизору не покажут. У нас достаточно много примеров, когда в судьбах политиков России последних десятилетий были вполне объективные причины изменения их жизненного пути, но некоторые сторонники и до сих пор, через 10-20 лет, упорно вытаскивают из нафталина совершенно идиотские версии и продолжают в них верить. Это естественное состояние человеческой психики определенного типа людей.

По мнению Ворожцова, желание вывезти Навального в Германию — это реклама в Западных СМИ.

— Все европейские СМИ будут показывать выгрузку тела из самолета, будут атаковывать клинику и т.д. Это перевод информационной политики на европейское информационное поле. Почему нет? Это вполне естественно. Кстати, вспомните так называемое «отравление» бывшего президента Украины Ющенко. Там точно такой же момент, использовалась венская клиника для продвижения определенного типа информации.

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