Видео с места взрыва в Ярославле появилось в сети

1 человек погиб, ещё трое пострадали после взрыва газа в Ярославле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Ярославле произошёл взрыв газа в жилом доме по адресу улица Батова, дом 5. Погиб как минимум один человек, ранены трое, сообщает ТАСС.

В МЧС сообщили, что в десятиэтажном доме обрушились этажи с пятого по третий.

В данный момент спасатели эвакуируют жильцов. Уточняется также, что газ взорвался в квартире на четвертом этаже.

В ГУ МЧС Ярославля также подтвердили гибель женщины при взрыве в жилом доме. Отмечается также, что на месте взрыва работают более ста спасателей.

Власти региона сообщили, что трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ярославле.

Сообщается, что спасатели эвакуировали более 60 человек. Всего в доме зарегистрировано 342 человека.

Позже число раненых возросло до четырёх, все они госпитализированы.