Откуда в деле Михаила Ефремова взялся «тайный свидетель»

Пашаева многие считают фриком Фото: Михаил ФРОЛОВ

За судом по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в пьяном ДТП с погибшим, следит вся страна. Накануне адвокат актера Эльман Пашаев громко анонсировал выступление секретного свидетеля, который должен был «перевернуть ход всего дела». Некий Александр Кобец явился в суд и действительно сделал громкое заявление. Мол, он очевидец аварии и точно видел, что в машине Ефремова за рулем сидел совсем другой человек, а сам актер был лишь пассажиром.

При этом по описанию этот таинственный неизвестный подозрительный образом выглядел, как актер Иван Стебунов (брюнет, на вид лет 38, жилет, серая футболка). Стебунов, напомним, утверждал, что приехал с женой на место аварии уже после, чтобы поддержать коллегу.

При этом позже Кобец признался, что:

- Он сам на один глаз слеп, у него минус 3 диоптрии.

- В тот вечер он «выкушал» полтора литра крепкого пива.

Когда Александра попросили найти на видеозаписи с места себя, стоящего в толпе зевак, - не нашел.

Многим этот свидетель показался странным. Многие всерьез сомневаются, был ли вообще Кобец в тот вечер на месте аварии. А под заметками о деле Ефремова на kp.ru полно комментариев в духе: «и что, показания этого свидетеля суд зачтет?!».

Давайте попробуем разобраться.

В четверг, 20 августа, в Пресненском суде был допрошен тот самый тайный свидетель. Фото телеграмканала НеМалахов

СЛУШАТЬ - ОБЯЗАН

- Уголовно-процессуальный кодекс гласит, что в качестве доказательств могут исследовать любые факты по делу - в том числе показания свидетелей, - объясняет адвокат Леонид Ольшанский. - Другой вопрос, какую оценку суд даст показаниям того или иного свидетеля. В резолютивной части судья может написать: показаниям Петрова мы верим, потому что - и перечислит: показания логически выстроены, ничем не опровергаются… А к показаниям Сидорова суд отнесся критически, потому что…

То есть, выслушать всех судья обязан. И в протоколе эти показания будут отражены. Но принимать их во внимание - только если они не вызывают сомнений.

Вызов подобных свидетелей, показания которых всем сразу кажутся очевидно странными, происходит сплошь и рядом.

- Не раз видел, как другая сторона приводила свидетелей, которые рассказывали откровенные небылицы, - говорит адвокат Павел Левшун. - Уж не знаю, чем их мотивируют. Деньгами ли, или еще чем-то. Часто, кстати, в такой роли выступают близкие родственники или друзья обвиняемого. Пытаются создать ему алиби или добавить положительных характеристик: жертвовал деньги, переводил старушек через дорогу и в таком духе. Бывают совсем анекдотичные выступления свидетелей в духе знаменитой сцены в фильме «Мимино». Помните? (См. «Как в кино»).

За судом по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в пьяном ДТП с погибшим, следит вся страна Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Судья всегда предупреждает свидетелей об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Не боятся?

- Да, статья есть. (По ней грозит от штрафа до 80 тысяч рублей до 3 месяцев ареста, - Авт.). Но я в своей практике никогда не видел лично, что бы ее применяли к свидетелям. Судье, видимо, проще послушать человека и просто не принять эти показания во внимание.

А БЫВАЕТ И ТАК…

- А я довольно часто вижу, когда сомнительные свидетельские показания не просто принимаются во внимание, но и признаются решающими, - говорит адвокат Оксана Филачева, которая специализируется на делах о квартирных рейдерах. - Чаще всего захватом квартир промышляют не отдельные личности, а целые группы. И они приводят на суды подставных лиц, которые якобы от своего лица подписывали договора. Хотя мои доверители уверяют, что этих людей, подставных, они никогда в глаза не видели. И вот этот свидетель начинает рассказывать, как он приехал к моему клиенту с договором, как тот подписал. Я в таких случаях провожу жесткий перекрестный допрос, прося уточнить детали того дня: где это было, при каких обстоятельствах, кто в чем был одет. Но даже если свидетель откровенно «поплыл», судья принимает его показания и не относится к ним критически. Так что я бы не стала утверждать, что такие показания никогда не засчитываются. При этом выделила бы пару моментов. Этот секретный свидетель действительно мог и сам «найтись», без помощи адвоката - дело резонансное, мало ли, как человеку захочется прославиться.

Стоит напомнить, что на следующем же заседании в суде Михаил Ефремовым извинился перед судьей за то, что был вызван свидетель Кобец. Видимо, даже актеру, желающему как-то смягчить свою участь, он показался неубедительным.

Но для чего вызываются такие свидетели, показания которых ничего кроме снисходительных улыбок у присутствующих не вызывают?

- Скажу так. Каждый полководец постепенно бросает в бой свои войска, отряды, - философствует Леонид Ольшанский. - Вот и Пашаев бросает в бой все, что у него есть.

Напомним, в конце пятничного заседания в суде Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвоката Пашаева.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Пашаев - не фрик. Голова у него работает»

Адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов внимательно следит за делом Михаила Ефремова с самого начала.

- Зачем нужно было вызывать такого слабого свидетеля, ведь за него даже самому актеру, в пользу которого он дает показания, стыдно? Время тянут?

- Тут другое. Я думаю, адвокат Пашаев пытался обратить в пользу своему клиенту странности доказательной базы. Пашаева многие считают фриком, но я бы сказал, что это опытный адвокат, голова у него работает. Думаю, было так. Они перед судом получили на руки материалы уголовного дела и увидели, что там есть «белые пятна». Удивительно, но в центре Москвы якобы не нашлось записей с камер видеонаблюдения, где был бы виден весь процесс - вот Ефремов сел, вот он проехал по таким-то улицам, вот он выходит из машины после аварии и больше там никого нет. Я не знаю, как так получилось. Несчастный случай или халатность. Но факт остается фактом. На этом Пашаев предложил строить защиту. Мол, смотри: у них нет доказательств, что ты был один. И актер согласился. Иначе адвокат не мог бы все это ретранслировать в суде, а сам актер валить все на «ничего не помню». Есть еще один момент. В советское время криминалисты первым делом сняли бы отпечатки пальцев с руля автомобиля. И тогда на руках была бы картина - держался ли кто-то за «баранку» кроме Ефремова. Судя по всему, отпечатки не сняли. Иначе Пашаев такую стратегию не выбрал бы. Поэтому он и привел в суд свидетеля, который говорит, что за рулем сидел другой. То есть, это было как бы очевидное преступление - сел пьяный за руль, врезался, погиб человек. А получается, что теперь появился некий неизвестный, которого кто-то якобы видел. И вот теперь надо еще доказать, что его не было!

- То есть, Пашаев разработал хитрую и изящную стратегию?

- Я бы так не сказал. Человек он опытный, раз уж сумел восстановиться после лишения статуса адвоката, но у Ефремова же явно при его знакомствах и деньгах была возможность провести консилиум сильных адвокатов, которые посоветовали бы, как из этой ситуации выбираться.

- Но нет ли ощущения, что Пашаев пытается затянуть процесс? Тратит время суда на неубедительных свидетелей, два часа читал ходатайства, которые судья уже отверг, просил отпустить его в Анапу, чтобы он привез еще одного свидетеля.

- А в чем смысл затягивания? Если бы речь шла о том, что обвиняемому выгодно дольше пробыть в СИЗО, прежде чем он отправится на зону, было бы понятно. День в изоляторе за два дня лишения свободы зачтут. А здесь - два дня домашнего ареста равняются дню лишения свободы. Да, затягивание сократит срок на несколько дней, но при этом гораздо рациональнее было бы изначально признать вину, заявить о раскаянии, возместить ущерб потерпевшим, сотрудничать со следствием. Это были бы серьезные смягчающие обстоятельства. Вкупе с тем, что у Ефремова есть несовершеннолетние дети, судья мог дать даже ниже низшего. Сейчас актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. А могли в исключительном случае дать условно. Но при его текущей стратегии особых поводов для снисхождения нет.

КАК В КИНО

Сцена из фильма «Мимино». Герой Фрунзика Мкртчана дает показания, пытаясь «отмазать» Вахтанга Кикабидзе:

«-Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?

- Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…

- Значит, дверь он ломал?

- Зачем ломал?

- Ну Вы же сами сказали…»

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